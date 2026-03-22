Ivace+i destina 15,5 millones para desarrollar tecnologías que reduzcan la dependencia de la UE

domingo 22 de marzo de 2026 , 18:38h

Ivace+i ha reorientado sus ayudas a centros tecnológicos, destinando 15,5 millones de euros para impulsar proyectos de I+D que reduzcan la dependencia de la UE en sectores estratégicos. Esta iniciativa busca fomentar el desarrollo de tecnologías críticas en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y biotecnología, alineándose con la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP). Las ayudas cubrirán hasta el 100% de los costes subvencionables y están abiertas hasta el 30 de abril.

El Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación, conocido como Ivace+i, ha decidido reorientar su convocatoria de ayudas destinadas a centros tecnológicos. Esta medida busca fomentar la inversión y el desarrollo de proyectos de I+D que ayuden a disminuir la dependencia de la Unión Europea en sectores estratégicos.

Para llevar a cabo esta iniciativa, Ivace+i destinará un total de 15,5 millones de euros para respaldar proyectos que se realicen en colaboración con empresas dentro de los ámbitos tecnológicos establecidos por la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP).

Iniciativa STEP y sus objetivos

La Plataforma STEP es una iniciativa lanzada por la Comisión Europea en 2024, cuyo objetivo es reforzar la soberanía y competitividad industrial mediante inversiones en tecnologías críticas. Estas incluyen tecnologías digitales y de innovación profunda, tales como inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, ciberseguridad, robótica y microelectrónica. También abarcan tecnologías limpias y eficientes en el uso de recursos, así como biotecnología.

Los proyectos financiados están orientados a lograr avances tecnológicos que respondan a las necesidades del mercado. La consellera de Innovación, Marián Cano, ha destacado que esto favorecerá "nuestra autonomía estratégica, una mejora de la competitividad y la eficiencia operativa".

Papel crucial de los centros tecnológicos

Cano ha subrayado que los centros tecnológicos actúan como un puente entre la investigación científica y su aplicación en la industria. Las ayudas permitirán a las empresas diseñar, producir y mejorar sus productos utilizando tecnología propia o desarrollada localmente.

Desde Ivace+i se dará prioridad a los proyectos que demuestren y transfieran soluciones tecnológicas avanzadas con aplicaciones industriales directas. La convocatoria está financiada dentro del Programa Operativo FEDER 2021-2027 y cubrirá hasta el 100% de los costes subvencionables.

Detalles sobre las solicitudes

Los gastos cubiertos incluyen aquellos relacionados con el personal investigador, técnico o auxiliar involucrado en los proyectos, así como servicios externos e inversiones en equipamiento necesario para su desarrollo. El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 30 de abril.

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