Financian herramienta para optimizar riego y fertilización en cultivos de cítricos

domingo 22 de marzo de 2026 , 18:28h

Ivace+i Innovación ha financiado una innovadora herramienta tecnológica para optimizar la gestión del riego y fertilización en explotaciones de cítricos. Este sistema combina sensores de campo, teledetección y datos agroclimáticos para analizar en tiempo real el contenido de agua y nutrientes del suelo, permitiendo reducir el consumo de agua y nitrógeno sin afectar la productividad. Coordinado por Fertusa Marenostrum, el proyecto 'N-Aqua-Fit' incluye el desarrollo de fertilizantes específicos y una plataforma digital que ofrece recomendaciones precisas a los agricultores. La iniciativa busca avanzar hacia una agricultura más sostenible y eficiente, alineándose con las normativas ambientales actuales. Para más información, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/ivacei-innovacion-financia-una-herramienta-para-analizar-los-cultivos-y-reducir-el-consumo-de-agua-y-fertilizantes-en-explotaciones-de-citricos/

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, bajo la dirección de Marián Cano, ha puesto en marcha una iniciativa que promete revolucionar la agricultura de cítricos. A través del programa Ivace+i Innovación, se financiará una herramienta tecnológica destinada a optimizar la gestión del riego y la fertilización nitrogenada mediante técnicas de agricultura de precisión.

Este innovador sistema combina datos provenientes de sensores, imágenes satelitales y condiciones agroclimáticas para crear modelos analíticos que permiten interpretar esta información en tiempo real. El objetivo es claro: reducir el consumo de agua y nitrógeno sin afectar la productividad de las tierras cultivadas.

Colaboraciones y financiación europea

La empresa Fertusa Marenostrum (Fer) lidera este proyecto, conocido como ‘N-Aqua-Fit’, que cuenta con la colaboración de varias entidades como Riegos Iberia Regaber (Regaber), Valenciana de Gestión Agraria (VGA), la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) y la Universitat de València (UV). Este esfuerzo también recibe apoyo financiero de la Unión Europea a través del programa FEDER Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

N-Aqua-Fit no solo se enfoca en la recopilación y análisis de datos, sino que también se dedica al desarrollo de nuevos fertilizantes y bioestimulantes diseñados específicamente para integrarse con el sistema digital. Esto permitirá ajustar con precisión la nutrición vegetal, aplicando en cada momento la cantidad exacta necesaria.

Agricultura sostenible y eficiente

El enfoque integral del proyecto lo distingue de otras soluciones disponibles en el mercado. Al combinar sensores tradicionales con tecnología avanzada, teledetección satelital y datos históricos, N-Aqua-Fit transforma los datos recolectados en recomendaciones prácticas para riego y fertilización. Esto supera las herramientas que simplemente informan sin ofrecer soluciones efectivas.

Además, a diferencia de los fertilizantes genéricos existentes, esta iniciativa desarrolla productos específicos que maximizan la eficiencia del uso del nitrógeno y minimizan las pérdidas por lixiviación. Esta integración entre producto y software representa un enfoque innovador poco común en las soluciones comerciales actuales.

Enfoque en sostenibilidad y normativas

El proyecto está orientado hacia el cultivo de cítricos con un fuerte compromiso por la sostenibilidad. No solo busca mejorar la eficiencia económica, sino que también se propone reducir el consumo de agua y nitrógeno, mejorar la salud del suelo y disminuir el impacto ambiental mediante un análisis exhaustivo del ciclo de vida de las plantas. De esta manera, se alinea con las exigencias regulatorias actuales y futuras.

A día de hoy, se han completado gran parte de las tareas previstas. La próxima fase incluye integrar los resultados obtenidos para desarrollar la herramienta final y validar su funcionamiento en un entorno real agrícola.

Un consorcio multidisciplinario

Para llevar a cabo N-Aqua-Fit se ha formado un consorcio multidisciplinario que abarca empresas privadas, centros tecnológicos y organismos públicos dedicados a la investigación. Este equipo cubre toda la cadena de valor necesaria para el éxito del proyecto.

FER no solo lidera el desarrollo tecnológico sino que también aporta su experiencia en fertilización avanzada, salud del suelo y análisis medioambientales. Por su parte, REGABER es responsable del despliegue práctico del sistema en campo e integración con los sistemas existentes.

Contribuciones científicas clave

VGA colabora ofreciendo soporte científico-técnico durante los ensayos agronómicos e involucrándose activamente en la validación agronómica. AVA contribuye con su conocimiento sobre el sector citrícola y mantiene una conexión directa con los agricultores locales.

A su vez, los centros tecnológicos son fundamentales para desarrollar el cuerpo científico del proyecto; IVIA aporta su experiencia en fisiología vegetal mientras que la Universitat de València trabaja en el desarrollo de sensores avanzados y modelos predictivos necesarios para optimizar N-Aqua-Fit.

En conclusión, este ambicioso proyecto no solo busca transformar el sector agrícola mediante tecnologías avanzadas sino que también responde a las necesidades actuales del mercado agroalimentario mediante un enfoque sostenible e innovador.