Musk anuncia la creación de una planta para fabricar semiconductores avanzados

El multimillonario empresario Elon Musk ha dado a conocer este sábado el ambicioso proyecto de Terafab, una planta destinada a la fabricación de semiconductores enfocados en la robótica, la inteligencia artificial (IA) y centros de datos en el espacio, según reporta Bloomberg. Esta iniciativa será desarrollada en colaboración entre SpaceX y Tesla, con sede en Austin, Texas.
Musk detalló que la nueva instalación se encargará de producir un chip capaz de gestionar entre 100 y 200 gigavatios de potencia computacional en la Tierra, además de otro que podrá alcanzar un teravatio para aplicaciones espaciales.
Un enfoque innovador para el futuro tecnológico
El primer chip que se fabricará estará orientado al procesamiento de IA en el borde y a tareas de inferencia, especialmente diseñadas para vehículos autónomos y robots humanoides Optimus. Por su parte, el chip destinado al ámbito espacial podría ser utilizado por SpaceX y xAI. Musk también mencionó que los fabricantes actuales solo satisfacen aproximadamente el 2 % de los chips necesarios para sus proyectos.
A pesar de expresar su agradecimiento a proveedores como Samsung y TSMC, Musk indicó que su capacidad productiva es insuficiente ante la creciente demanda generada por sus iniciativas. “Necesitamos los chips, así que vamos a construir Terafab”, afirmó con determinación.
Expectativas y futuros pasos
Aunque no se han proporcionado fechas específicas para la construcción de la planta o el inicio de producción, Musk había mencionado anteriormente planes para comenzar con una instalación más pequeña antes de expandirla gradualmente. Este enfoque escalonado refleja su intención de adaptarse a las necesidades del mercado mientras se enfrenta a desafíos tecnológicos significativos.
La noticia en cifras
|Cifra
|Descripción
|100 - 200
|Gigavatios de potencia computacional en la Tierra
|1
|Teravatio en aplicaciones espaciales
|2%
|Porcentaje de chips que cubren los fabricantes actuales para sus iniciativas