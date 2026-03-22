El Gobierno invierte 193 millones en digitalizar la agricultura española

domingo 22 de marzo de 2026 , 18:03h

El Gobierno de España ha destinado 193,1 millones de euros para la transformación digital del sector agrícola, con un enfoque especial en la inteligencia artificial (IA), que recibe 46 millones. Esta inversión forma parte de la Estrategia para la Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal, que busca modernizar el sistema agroalimentario del país. El ministro Óscar López destacó la importancia de la digitalización en el Congreso AI Agrifood en Córdoba, señalando que más de la mitad de la industria agroalimentaria ya aplica IA para optimizar procesos. Además, se han invertido más de 126 millones en digitalización en Córdoba, beneficiando a miles de pymes y mejorando la conectividad en la región.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha destinado un total de 193,1 millones de euros a la transformación digital del sector agrícola en España. De esta cifra, destacan los 46 millones que se han asignado específicamente para impulsar el uso de la inteligencia artificial (IA) en la agricultura, un área considerada fundamental para el país.

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia para la Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural, aprobada por el Gobierno en 2019. Desde entonces, se ha logrado una inversión acumulada de 2.061,5 millones de euros, con el objetivo de facilitar la adaptación del sector a las nuevas tecnologías digitales y al cambio climático.

Intervención del Ministro en Córdoba

El ministro Óscar López abordó estos temas en su intervención en el Congreso AI Agrifood, un evento internacional que se celebra en Córdoba. Este encuentro reúne a expertos científicos y tecnológicos con el fin de debatir sobre las innovaciones necesarias para transformar el sector agroalimentario.

López describió este evento como un “escaparate internacional de la agricultura del siglo XXI” y destacó la importancia de la Cátedra ENIA Agricultura de la Universidad de Córdoba, que cuenta con una dotación de 1,2 millones de euros. Esta cátedra tiene como objetivo generar conocimiento científico-técnico aplicable a diversas áreas relacionadas con la IA en agricultura. En su discurso, enfatizó que “la soberanía alimentaria hoy no se entiende sin la soberanía digital”, subrayando así la interconexión entre ambos conceptos.

Inversiones y Proyectos Innovadores

Para ilustrar el impacto de estas inversiones, el ministro recordó que el Kit Digital ha beneficiado a más de un millón de pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos, así como a 6.000 municipios rurales. Programas como el Kit de Espacio de Datos y Cadenas de Valor IA están mejorando significativamente la toma de decisiones en aspectos críticos como el ahorro hídrico y la optimización de cosechas.

López también mencionó iniciativas como UNICO Sectorial 5G, que busca desarrollar soluciones tecnológicas para prevenir incendios en plantaciones. “Gracias a estos esfuerzos, más de la mitad de la industria agroalimentaria española aplica IA para optimizar sus procesos”, afirmó.

La Revolución Digital en Todos los Sectores

El ministro continuó explicando que “el Gobierno de España está llevando la revolución digital a todos los sectores productivos”, destacando el papel central que juega la IA no solo en el ámbito agroalimentario sino también en sectores educativos, sanitarios y tecnológicos. “La IA es un camino hacia el progreso y prosperidad”, concluyó López.

Antes de finalizar su intervención, López saludó a los participantes del Congreso y visitó aulas donde estudiantes trabajan en proyectos relacionados con premios Hackathon impulsados por la Cátedra ENIA.

Cátedra ENIA: Innovación Universitaria

La Cátedra ENIA Agricultura es parte del programa creado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en 2024. Esta iniciativa busca establecer cátedras universidad-empresa enfocadas en desarrollar soluciones basadas en IA.

A través de esta cátedra se han desarrollado proyectos innovadores como modelos predictivos para plagas y gemelos digitales que integran tecnologías avanzadas para mejorar las explotaciones agrícolas. Con una subvención significativa y un plan que incluye más de 40 actividades hasta 2027, esta cátedra involucra a investigadores destacados tanto nacionales como internacionales.

Impacto Regional: Inversión en Córdoba

Aparte del impulso dado por la Cátedra ENIA, el Ministerio ha invertido más de 126 millones de euros en digitalizar Córdoba. Esto incluye 63 millones destinados al Kit Digital, beneficiando a más de 16.150 pymes locales. Además, se han destinado recursos significativos al despliegue de redes fijas y tecnología 5G para mejorar conectividad en más de 73.700 hogares y empresas.

Estas acciones reflejan un compromiso claro con la transformación digital no solo a nivel nacional sino también regional, consolidando así a Córdoba como un referente en innovación agrícola.

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