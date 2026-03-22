AIMPLAS impulsa proyectos innovadores para la sostenibilidad y el medio ambiente

domingo 22 de marzo de 2026 , 18:01h

AIMPLAS, el Centro Tecnológico del Plástico, lidera el innovador proyecto VEGANCELIO, que busca transformar residuos orgánicos en piel vegana y microcápsulas cosméticas. Además, colabora en la iniciativa MARVIVA para restaurar praderas marinas y mitigar el cambio climático mediante el uso de biopolímeros. También participa en MULTIPLY, un proyecto europeo que desarrolla alternativas sostenibles a partir de microalgas para diversos sectores. AIMPLAS ha registrado una reducción del 40% en su huella de carbono y continúa invirtiendo en eficiencia energética y sostenibilidad. Estas iniciativas refuerzan su compromiso con la economía circular y la innovación sostenible. Para más información, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/aimplas-lidera-el-proyecto-vegancelio-colabora-en-la-iniciativa-marviva-y-participa-en-el-proyecto-multiply/.

El Centro Tecnológico AIMPLAS se posiciona a la vanguardia de la innovación al liderar el proyecto VEGANCELIO, cuyo objetivo es transformar residuos orgánicos en piel vegana y microcápsulas cosméticas. Esta iniciativa no solo busca contribuir a la sostenibilidad, sino también ofrecer soluciones prácticas para el sector textil y cosmético.

En paralelo, AIMPLAS colabora con el Instituto Tecnológico del Plástico y la Universidad de Cádiz en el proyecto MARVIVA, que tiene como meta mitigar el cambio climático a través del carbono azul. Esta colaboración se alinea con normativas europeas sobre restauración de la naturaleza y el Pacto Verde Europeo.

Iniciativas para un futuro sostenible

Además, AIMPLAS participa en MULTIPLY, un proyecto financiado por la UE que reúne a 17 socios con el propósito de desarrollar alternativas basadas en microalgas. Estas alternativas buscan reducir la dependencia de recursos fósiles y alimentarios, promoviendo así un modelo más sostenible.

AIMPLAS ha registrado su huella de carbono ante el Ministerio para la Transición Ecológica y ha obtenido nuevamente el sello CALCULO?REDUZCO?COMPENSO. Este reconocimiento refleja su compromiso continuo con la sostenibilidad y la reducción de emisiones.

Valorización de residuos: una solución innovadora

Los residuos orgánicos constituyen cerca del 50% de los desechos municipales en España. Sin embargo, los métodos actuales de tratamiento, como compostaje o producción de biogás, no generan productos suficientemente valiosos para compensar los costos asociados. Ante este desafío, surge VEGANCELIO, que propone una solución alineada con la economía circular.

Financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i) con fondos FEDER, este proyecto tiene como meta desarrollar tecnologías avanzadas para valorizar residuos orgánicos mediante su conversión en piel vegana hecha de micelio fúngico y microcápsulas cosméticas a base de quitosano.

Colaboraciones clave para garantizar viabilidad

VEGANCELIO cuenta con la colaboración de empresas como Tejidos Royo S.L., especializada en materiales textiles, y DERMOPARTNERS S.L., experta en productos dermocosméticos. Ambas aportan su experiencia industrial para asegurar que los procesos sean viables y comercializables.

Pablo Ferrero, investigador líder en Biotecnología en AIMPLAS, destaca que “los productos desarrollados responden a una demanda real del mercado”, lo cual permite rentabilizar las tecnologías aplicadas. Este enfoque integral no solo contribuye a reducir residuos y emisiones, sino que también promueve materiales libres de sustancias nocivas.

Restauración ecológica marina

El deterioro de ecosistemas costeros es uno de los retos ambientales más críticos actualmente. El proyecto MARVIVA se centra en desarrollar infraestructuras innovadoras basadas en biopolímeros para restaurar praderas marinas. Esta estrategia busca repoblar especies vegetales mediante estructuras biodegradables que cumplen con normativas europeas.

A diferencia de métodos convencionales que presentan bajas tasas de éxito, MARVIVA utiliza mallas biodegradables adaptadas a diversas especies autóctonas. Raúl Araque, investigador en Desarrollo de Materiales Sostenibles en AIMPLAS, asegura que “estamos dando un paso importante hacia la aplicación real de biopolímeros avanzados” en restauración ecológica marina.

Nuevas oportunidades con microalgas

AIMPLAS también participa activamente en el proyecto europeo MULTIPLY, lanzado recientemente con el fin de transformar industrias mediante microalgas. Este esfuerzo involucra a 17 socios estratégicos destinados a desarrollar diez soluciones biológicas para cinco sectores clave.

La iniciativa busca sustituir ingredientes derivados de fuentes fósiles por alternativas biológicas, promoviendo así un cultivo sostenible y rentable a nivel europeo. Las aplicaciones abarcan desde alimentación hasta cosméticos y envases compostables.

Compromiso continuo con la sostenibilidad

AIMPLAS ha registrado su huella de carbono por sexto año consecutivo, logrando una notable reducción del 40% respecto a años anteriores. La compensación se realiza mediante un proyecto forestal y la creación de un bosque corporativo destinado a absorber CO?.

Durante 2024, AIMPLAS incrementó su inversión en gestión ambiental y consume exclusivamente energía renovable certificada. A pesar del aumento en actividad del centro, logró reducir su consumo total energético un 5%, reafirmando así su compromiso hacia una industria más sostenible.