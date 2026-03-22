Antropóloga conecta tecnología médica y realidades de salud en su investigación

domingo 22 de marzo de 2026 , 17:56h

Amy Moran-Thomas, antropóloga del MIT, investiga cómo la tecnología médica puede mejorar la atención sanitaria al centrarse en las experiencias de las personas a las que se dirige. En su curso "Las vidas sociales de los objetos médicos", discute con estudiantes y profesionales sobre el diseño de tecnologías más efectivas, como insulina estable a temperatura y medidores de glucosa reparables. Su trabajo incluye el proyecto "Sugar Atlas", que mapea las dimensiones sociales y económicas de la diabetes en el Caribe, y un libro sobre el impacto de la extracción de energía en la salud en Pennsylvania. Moran-Thomas destaca la importancia de considerar las perspectivas de pacientes y comunidades para crear soluciones sanitarias más justas y efectivas.

Amy Moran-Thomas, antropóloga del MIT, se encuentra en la vanguardia de un enfoque innovador que busca integrar las realidades médicas con la tecnología. Recientemente, reunió a 20 estudiantes en su clase "Las vidas sociales de los objetos médicos" para discutir cómo mejorar el funcionamiento de dispositivos como medidores de glucosa y otros componentes médicos. La sesión fue enriquecida por la presencia de Norma Flores, presidenta de la Asociación de Diabetes de Belice, quien compartió experiencias sobre el impacto del clima en el suministro de insulina.

Durante la discusión, Flores relató cómo una reciente ola de calor había afectado un envío masivo de insulina destinado a su hospital. Junto a los estudiantes, exploraron la posibilidad de desarrollar insulina estable a temperaturas extremas y tecnologías reparables que pudieran beneficiar hospitales en todo el mundo. “Cuando las personas expresan preocupación por un tema que no se refleja en la literatura médica, surge una pregunta clave sobre lo que está sucediendo”, afirmó Moran-Thomas. “La etnografía puede ayudarnos a descubrirlo”.

Conectando personas y conocimientos

Moran-Thomas ha dedicado su carrera a conectar ideas y voces frecuentemente ignoradas en el ámbito médico. Su libro "Traveling with Sugar: Chronicles of a Global Epidemic", publicado en 2019, aborda la diabetes en Belice y critica las deficiencias de las tecnologías médicas diseñadas para tratarla. Al final de la clase, Flores sorprendió a Moran-Thomas con una distinción en reconocimiento a casi dos décadas de colaboración.

En la actualidad, Moran-Thomas co-dirige un proyecto denominado “Sugar Atlas”, que mapea las dimensiones sociales y económicas de la diabetes en el Caribe junto a académicos como Nicole Charles y Tonya Haynes. Además, ha investigado los experimentos médicos realizados en Guatemala durante la década de 1940, tema que abordó recientemente en un artículo junto a Susan Reverby.

Impacto local y global

Más cerca de casa, está trabajando en un libro que examina cómo la extracción de energía afecta las condiciones crónicas y la salud mental en su estado natal, Pennsylvania. En este contexto, ha colaborado con el sismólogo del MIT William Frank para desarrollar sensores económicos que permitan a los ciudadanos medir el impacto de actividades industriales en sus comunidades. Este esfuerzo ha sido respaldado por una subvención del MIT Human Insight Collaborative (MITHIC).

Moran-Thomas enfatiza que su trabajo gira en torno a poner a las personas en el centro del cuidado médico: “No es así como lo sienten muchas personas en el mundo”, señala. La conexión entre tecnologías sanitarias efectivas y enfermedades crónicas es fundamental para todos sus proyectos.

Cuestionando dispositivos médicos

Su investigación más reconocida ocurrió durante la pandemia de Covid-19 cuando descubrió que los oxímetros presentaban lecturas diferentes según el color de piel del paciente. Tras publicar sus hallazgos en Boston Review, estudios posteriores confirmaron patrones desproporcionados e inexactos entre pacientes con piel más oscura, lo que llevó a mejoras tecnológicas significativas.

“Lo que la antropología puede ofrecer al mundo son perspectivas que pueden faltar en muchos relatos”, afirma Moran-Thomas. “Esas historias no son notas al pie; son centrales.” Su enfoque destaca cómo las narrativas históricas están vivas y presentes en nuestro entorno material.

Diseño inclusivo y equitativo

Moran-Thomas también ha redirigido su atención hacia el diseño tecnológico tras observar problemas con los medidores de glucosa durante su investigación en Belice. Junto al innovador tecnológico José Gómez-Marquez, co-imparte un curso enfocado en crear dispositivos más duraderos y accesibles.

Su interés por estos dispositivos se intensificó durante la pandemia cuando comenzó a cuestionar los oxímetros utilizados rutinariamente. Después de investigar más sobre su calibración, encontró discrepancias significativas que llevaron incluso a recomendaciones para cambios por parte de un panel de la FDA.

Un futuro saludable

Moran-Thomas continúa explorando cómo mejorar tanto pequeños dispositivos como sistemas sanitarios más amplios. Actualmente trabaja también con varios colegas para establecer un nuevo programa educativo sobre "Salud y Sociedad" en MIT, respaldado por una subvención reciente.

"Pensar a través de escalas es algo muy útil dentro de la antropología", concluye Moran-Thomas. “Incluso un dispositivo médico es solo una pequeña parte de una infraestructura mayor.” Su trabajo sigue siendo vital para abordar cuestiones críticas sobre cómo mejorar el acceso y calidad del cuidado sanitario globalmente.