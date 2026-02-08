LO ÚLTIMO, APLICACIONES, EMPRESAS Ampliar ASUS IoT lanza el PE1000U, un PC industrial compacto y sin ventiladores para robótica y visión por computadora Redacción Más artículos de este autor Por domingo 08 de febrero de 2026 , 11:07h





ASUS IoT ha presentado el PE1000U, un PC industrial compacto y robusto sin ventilador diseñado para aplicaciones de robótica, visión por computadora y vehículos autónomos. Con dimensiones de 63 x 110 x 160 mm, este dispositivo está impulsado por un procesador Intel Core Ultra Series 2 y ofrece una conectividad I/O extensa, incluyendo múltiples puertos USB, COM y Ethernet. Su diseño fanless y su chasis IP40 garantizan un funcionamiento fiable en entornos exigentes, soportando temperaturas de -25°C a 70°C y vibraciones de hasta 5Grms. Ideal para integrar sensores y cámaras, el PE1000U es perfecto para implementaciones industriales donde la fiabilidad y el rendimiento son esenciales. Para más información, visita el enlace. TAIPEI, Taiwán, 5 de febrero de 2026 — ASUS IoT, reconocido líder mundial en soluciones de AIoT, ha presentado el PE1000U, un ordenador compacto diseñado para montaje en riel DIN y equipado con un procesador Intel® Core™ Ultra Series 2. Con unas dimensiones de apenas 63 x 110 x 160 mm, el PE1000U ofrece una amplia conectividad I/O para satisfacer la creciente demanda de inteligencia en tiempo real en el borde. Este dispositivo está alojado en un chasis robusto y sin ventiladores, clasificado como IP40, que ha sido sometido a pruebas según el estándar militar estadounidense MIL-STD-810H para soportar vibraciones de hasta 5Grms. El PE1000U puede operar en entornos con temperaturas que oscilan entre -25°C y 70°C. Además, acepta una entrada de energía DC de amplio rango (9–36V) e incluye control de encendido integrado, lo que lo hace adecuado para su implementación en vehículos. Rendimiento y conectividad en un paquete compacto El PE1000U está impulsado por un procesador Intel Core Ultra 265U o 235U, que se combina con aceleración híbrida de CPU, GPU y NPU para ofrecer alta capacidad de respuesta en tareas de control de movimiento mientras acelera simultáneamente la inferencia de IA y las cargas gráficas. Sus conectores I/O accesibles desde el frente incluyen cuatro puertos USB, hasta cuatro puertos COM y hasta cuatro puertos Ethernet (dos de ellos a 2.5G por defecto), facilitando la integración de sensores, cámaras y redes. Además, cuenta con un bus CAN dual a bordo y un módulo DIO aislado que mejoran el control determinista. Las salidas DisplayPort y HDMI permiten soportar hasta dos pantallas 4K para monitoreo HMI o visión artificial. Diseño térmico sin ventiladores Una característica distintiva del PE1000U es su avanzada arquitectura térmica, que incluye un disipador de calor de aluminio con patrón ondulado que actúa como conductor directo desde la CPU y la memoria hacia la superficie exterior. Este diseño completamente sellado carece de ventiladores o rejillas, lo que ayuda a mantener el polvo fuera del dispositivo. El resultado es una operación silenciosa y confiable a largo plazo incluso en condiciones desafiantes. Desde fábricas hasta quioscos semi-exteriores, el PE1000U demuestra ser capaz en ambientes con altas temperaturas o vibraciones continuas. Utiliza refrigeración pasiva para la placa base del procesador Intel Core. Optimizado para AMR, robótica y visión artificial El diseño compacto y sin ventiladores del PE1000U lo convierte en una opción ideal para vehículos autónomos móviles (AMR). Su conectividad incluye cuatro puertos LAN, bus CAN dual y opciones WiFi 6E o 5G que facilitan enlaces fluidos a LiDAR, cámaras, controladores de motor y plataformas de gestión de flotas. Para los robots colaborativos, el PE1000U tolera vibraciones de hasta 5Grms y presenta conectores con bloqueo por tornillo para asegurar estabilidad crítica durante las misiones. El procesador Intel Core Ultra proporciona la potencia computacional determinista necesaria para la percepción en tiempo real y la planificación del movimiento. En sistemas de procesamiento láser y visión artificial, su formato montable en riel DIN simplifica el cableado dentro del gabinete. Los hasta cuatro puertos Ethernet independientes pueden acomodar arreglos multicámara, mientras que el DIO aislado puede activar estrobos e iluminación con precisión sin introducir ruido eléctrico. La noticia en cifras Descripción Valor Dimensiones 63 x 110 x 160 mm Rango de temperatura -25°C a 70°C Voltaje de entrada 9–36V DC Capacidad de vibración hasta 5Grms No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

