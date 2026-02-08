ASUS lanza el ROG Strix Aiolos, un SSD externo ultrarrápido

ASUS ha presentado el ROG Strix Aiolos, una innovadora carcasa para SSD que ofrece velocidades de transferencia de hasta 20Gbps gracias a su conexión USB 3.2 Gen 2×2. Diseñada para gamers y creadores, esta carcasa cuenta con un elegante recubrimiento de silicona líquida que resiste el calor y protege contra el polvo, asegurando la durabilidad del dispositivo. Además, incluye el exclusivo ROG SSD Dashboard, que permite monitorear en tiempo real el estado del SSD a través de una interfaz personalizada. Su diseño sin herramientas facilita la instalación y extracción rápida de unidades M.2 NVMe y SATA, convirtiéndola en una opción versátil para quienes buscan mejorar su almacenamiento portátil. Para más información, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/asus-announces-rog-strix-aiolos/.
ASUS Republic of Gamers (ROG) ha presentado su más reciente innovación en almacenamiento externo: el ROG Strix Aiolos SSD Enclosure. Este dispositivo está diseñado para satisfacer las exigencias de gamers y creadores que buscan un rendimiento excepcional y una gestión de dispositivos sin complicaciones. Con tecnología de almacenamiento M.2 NVMe, el ROG Strix Aiolos promete velocidades de transferencia ultrarrápidas y una eficiencia térmica mejorada, además de contar con un exclusivo ROG SSD Dashboard que proporciona actualizaciones en tiempo real sobre el estado del disco.
El diseño del Aiolos no solo se centra en la funcionalidad, sino también en la portabilidad. Incorpora un robusto gancho metálico con una etiqueta de tela, lo que facilita su transporte seguro y conveniente.
Características destacadas del ROG Strix Aiolos
- Velocidades impresionantes: Gracias a su conectividad USB-C® 3.2 Gen 2×2, el Aiolos permite transferencias de datos de hasta 20Gbps. Esto facilita la transferencia rápida de archivos multimedia grandes o bibliotecas completas de juegos.
- Diseño resistente y estilizado: La carcasa está recubierta con un material de silicona líquida que no solo ofrece una superficie atractiva, sino que también resiste el calor y protege contra el polvo, asegurando así la longevidad del dispositivo.
- Software exclusivo: El ROG SSD Dashboard permite a los usuarios monitorear en tiempo real el estado del SSD a través de una interfaz personalizada, garantizando un rendimiento más rápido y fiable.
- Diseño sin herramientas: La instalación o extracción del SSD se realiza de manera rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas adicionales.
Un enfoque en la gestión inteligente del almacenamiento
El ROG Strix Aiolos no solo destaca por su velocidad; también ofrece opciones flexibles para la actualización y expansión gracias a su interfaz dual M.2 compatible con SSDs NVMe PCIe (2242/2260/2280) y SATA. Esto permite adaptarse a diversas necesidades del usuario.
Aparte de sus capacidades técnicas, el Aiolos se distingue por su facilidad de uso. El ROG SSD Dashboard proporciona una visión completa del estado y rendimiento del SSD, así como otros parámetros clave, haciendo que la gestión del almacenamiento sea simple e intuitiva para los usuarios.
La noticia en cifras
|Cifra
|Descripción
|20Gbps
|Velocidad de transferencia máxima a través de USB-C 3.2 Gen 2×2
|Dual M.2
|Interfaz versátil para SSDs NVMe y SATA
|2242/2260/2280
|Tamaños compatibles de SSDs M.2