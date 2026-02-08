INCIBE y el Ministerio del Interior fortalecen su alianza en ciberseguridad

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha fortalecido su colaboración con el Ministerio del Interior, destacando la reciente visita de responsables de la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil a sus instalaciones en León. Esta alianza permite la ampliación del Laboratorio de INCIBE y la incorporación de unidades especializadas en cibercrimen, mejorando las capacidades tecnológicas del Servicio de Criminalística (SECRIM) de la Guardia Civil. Además, se están explorando opciones para compartir nuevas edificaciones en el complejo, lo que podría optimizar recursos y mejorar las instalaciones para más de 1,200 empleados. Este esfuerzo es parte del Plan Nacional de Seguridad y Defensa, que incluye una inversión significativa en tecnología avanzada.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha dado un paso significativo en la colaboración con el Ministerio del Interior. Recientemente, representantes del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (ESTRADA) de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el nuevo General Jefe de la Guardia Civil en Castilla y León visitaron las instalaciones de INCIBE para evaluar el progreso en la ampliación de su laboratorio y discutir posibles vías de cooperación.

Esta visita forma parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer los lazos entre INCIBE y el Ministerio del Interior. La reciente expansión del complejo INCIBE ha permitido que la recién establecida Cibercomandancia de la Guardia Civil se ubique en León, donde desde el 26 de enero cuenta con más de 65 agentes especializados en cibercrimen.

Avances en el Laboratorio y Nuevas Incorporaciones

Además, se ha designado un nuevo oficial de enlace permanente de la Dirección General de la Policía, quien se suma a los oficiales ya presentes en las instalaciones, pertenecientes a la Guardia Civil y a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC).

Otro aspecto relevante del acuerdo es la incorporación de seis puestos para el Servicio de Criminalística (SECRIM) de la Guardia Civil. El nuevo General Jefe, Miguel Sánchez Guerrero, visitó INCIBE el 22 de enero, donde pudo reunirse con miembros clave tanto de la Cibercomandancia como del SECRIM. Este último ahora dispone de un espacio específico dentro del laboratorio para realizar análisis forenses digitales.

Inversiones Tecnológicas y Proyectos Futuros

Gracias a esta colaboración, INCIBE ha mejorado las capacidades tecnológicas del SECRIM en León, permitiendo que los agentes estén disponibles las 24 horas para investigaciones que requieran tecnología avanzada en criminalística digital. En diciembre pasado, el laboratorio fue reforzado tecnológicamente con nuevos sistemas financiados por el Plan Nacional de Seguridad y Defensa, que incluye una inversión adicional de 33 millones de euros.

Entre estas mejoras se encuentra la adquisición de sistemas para entrenar a técnicos en ciberseguridad, así como una inversión superior a 5 millones destinada a equipos que serán utilizados prioritariamente por el SECRIM.

Colaboraciones en Infraestructura

El director general de INCIBE, Félix A. Barrio, junto al subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz, recibió recientemente al equipo arquitectónico responsable del centro ESTRADA. El objetivo fue explorar opciones para compartir las futuras construcciones previstas: una segunda y posiblemente una tercera torre dentro del complejo INCIBE.

La DGT ha solicitado formalmente recuperar la titularidad sobre la parcela correspondiente a esta tercera torre, lo que permitiría retomar un proyecto iniciado en 2008 que había sido interrumpido por recortes presupuestarios. Durante esta reunión se discutieron diversas posibilidades relacionadas con esta colaboración potencial.

Un Futuro Compartido

Si se concreta este acuerdo, el complejo INCIBE no solo recuperaría las tres torres originalmente proyectadas en 2007, sino que también albergaría a más de 1.200 efectivos provenientes tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

