LO ÚLTIMO, EMPRESAS, ACTUALIDAD Google adquiere Wiz por $32 mil millones, su mayor compra hasta la fecha Redacción Más artículos de este autor Por viernes 21 de marzo de 2025 , 20:04h





Google ha acordado la adquisición de la empresa israelí de ciberseguridad Wiz por 32 mil millones de dólares, marcando su mayor compra hasta la fecha. Este acuerdo se produce menos de un año después de que las negociaciones iniciales fracasaran. Una vez completada la transacción, Wiz se unirá a Google Cloud, lo que permitirá mejorar la seguridad en la nube y facilitar el uso de múltiples nubes. El CEO de Google, Sundar Pichai, destaca que esta fusión potenciará significativamente la seguridad en la nube, mientras que Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, enfatiza su visión compartida para hacer la ciberseguridad más accesible para todas las organizaciones. Esta adquisición representa un paso estratégico clave en el crecimiento de Google Cloud en un entorno tecnológico cada vez más centrado en la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Google adquiere Wiz por $32 mil millones En un movimiento significativo en el sector tecnológico, Google ha llegado a un acuerdo para adquirir la empresa israelí de ciberseguridad Wiz por un total de $32 mil millones. Este acuerdo se produce menos de un año después de que las negociaciones previas entre ambas partes no prosperaran. Según la información proporcionada por la compañía matriz Alphabet, Wiz se integrará a Google Cloud una vez que se completen los trámites necesarios, que están sujetos a condiciones habituales de cierre. Esta adquisición tiene como objetivo fortalecer las capacidades de seguridad en la nube de Google. Impulso a la seguridad en la era de la IA La incorporación de Wiz a Google Cloud permitirá acelerar lo que la empresa ha identificado como dos tendencias clave en la era de la inteligencia artificial: la mejora en la seguridad de la nube y el uso de multicloud. A pesar del interés inicial por parte de Google en adquirir Wiz a mediados de 2024, las conversaciones fueron interrumpidas cuando la firma de ciberseguridad decidió centrarse en una posible oferta pública inicial (IPO). Además, según el Financial Times, los directivos de Wiz expresaron preocupaciones sobre posibles desafíos antimonopolio relacionados con el acuerdo. En ese momento, se había considerado un trato valorado en $23 mil millones, cifra que ahora es inferior al precio final acordado. Si se lleva a cabo, esta compra representaría la mayor adquisición en la historia de Google, superando los $12.5 mil millones pagados por Motorola Mobility en 2012. Objetivos estratégicos del nuevo acuerdo La nueva entidad resultante de la fusión entre Google Cloud y Wiz se enfocará en diversas áreas críticas. Entre sus objetivos se incluyen mejorar el diseño, operación y automatización de la seguridad para sus clientes; proporcionar plataformas automatizadas para equipos de ciberseguridad; reducir costos; protegerse contra nuevas amenazas y fomentar la adopción de medidas de seguridad multicloud. Sundar Pichai, CEO de Google, ha afirmado que esta unión “impulsará significativamente” la mejora en la seguridad en la nube. Por su parte, Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, destacó que ambas empresas comparten una visión conjunta para hacer que la ciberseguridad sea más accesible y fácil de usar para organizaciones de cualquier tamaño e industria. La noticia en cifras Descripción Cifra (USD) Monto de la adquisición de Wiz 32,000,000,000 Monto anterior considerado para la adquisición 23,000,000,000 Monto de la adquisición de Motorola Mobility (anterior mayor adquisición) 12,500,000,000 No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Movilfonia No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.