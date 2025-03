ACCESORIOS, EMPRESAS, ACTUALIDAD HMD destaca la continua popularidad de la marca Nokia en teléfonos básicos Redacción Más artículos de este autor Por viernes 21 de marzo de 2025 , 20:00h





HMD Global, el licenciatario de Nokia, destaca la continua demanda de teléfonos móviles con la marca Nokia, a pesar de que la popularidad del logo ha disminuido en los últimos años. James Robinson, SVP para Europa y ANZ, afirma que han vendido 2 millones de teléfonos básicos en India en un solo mes y están viendo un buen desempeño en mercados como África y el Reino Unido. Además, HMD ha lanzado dispositivos bajo su propia marca para atraer a un público más joven. La empresa también ha establecido colaboraciones con marcas como Heineken y FC Barcelona. A medida que se acerca el final del contrato de licencia con Nokia en 2026, Robinson asegura que aún hay una gran demanda por los dispositivos Nokia. Para más información, visita el enlace. Un alto directivo de Human Mobile Devices (HMD), licenciatario de Nokia, ha afirmado que persiste una amplia demanda por los teléfonos móviles básicos que llevan el icónico logo de la marca finlandesa, incluso años después de su apogeo en el mercado. James Robinson, vicepresidente senior para Europa y ANZ, destacó en una entrevista con Mobile World Live que la marca Nokia sigue teniendo un “enorme atractivo” en el ámbito de los teléfonos funcionales. Robinson también mencionó el lanzamiento de dispositivos bajo su propia marca como parte de una estrategia para atraer a un público más joven. Según sus investigaciones, muchos de los compradores de smartphones Nokia son consumidores mayores, lo que llevó a HMD a replantear su enfoque y buscar nuevas audiencias. Éxito en el mercado de teléfonos básicos En cuanto a los teléfonos funcionales, Robinson subrayó las buenas ventas de dispositivos con la marca Nokia en diversos mercados y grupos demográficos. “El público es realmente amplio: vendimos 2 millones de teléfonos básicos en India en un solo mes. Tenemos una gran audiencia en África; incluso el Eton College del Reino Unido adquirió Nokia 105s para distribuir entre sus estudiantes”, comentó. Además, destacó cómo estos dispositivos se utilizan en eventos como festivales musicales, donde los smartphones pueden dañarse fácilmente, así como opciones más seguras para niños, con los padres como uno de sus mercados objetivo. Acuerdo exclusivo y proyecciones futuras Nokia reveló en su informe anual para 2024 que HMD firmó un acuerdo exclusivo para utilizar su marca en 2016, el cual expirará “en marzo de 2026”. Al cierre del año fiscal 2024, se informó que el proveedor finlandés posee un 10% de participación en HMD. Sobre la relación actual entre ambas empresas, Robinson afirmó que Nokia es “un muy buen socio” además de ser accionista. “No puedo especular sobre lo que sucederá al finalizar el contrato, salvo que aún hay una gran demanda por los dispositivos Nokia”, agregó. Avances bajo la propia marca En años recientes, HMD ha diversificado su oferta más allá de Nokia, lanzando varios productos bajo marcas blancas y colaboraciones con empresas como Mattel, Heineken y FC Barcelona. También han impulsado tanto teléfonos básicos como smartphones bajo su propia marca. Robinson expresó satisfacción por el avance bajo esta nueva identidad comercial: “Algunos mercados están mejor que otros”. Reconoció la intensa competencia en el segmento inferior a $500 y señaló que construir marcas lleva tiempo. “Estados Unidos ha sido excepcional”, afirmó. “En Kenia hemos logrado más ventas con la marca HMD que con Nokia”, añadió. Finalmente, destacó que en India han duplicado sus ventas de teléfonos básicos desde la introducción de la marca HMD: “Esto nos permite operar en diferentes canales o con distintos socios comparado con lo que hacemos con Nokia, lo cual tiene sentido y ofrece más opciones”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

