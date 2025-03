EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar Amazon lanza sus servicios de IA generativa Bedrock y Nova en la nube de AWS España Redacción Más artículos de este autor Por viernes 21 de marzo de 2025 , 19:59h





Amazon Web Services (AWS) ha lanzado Amazon Bedrock y Amazon Nova en su Región Cloud en España, permitiendo a las empresas acceder a modelos de inteligencia artificial generativa (IA) avanzados. Estos servicios, que soportan más de 200 idiomas y ofrecen capacidades de refinamiento de texto, imagen y vídeo, facilitan la integración con datos y aplicaciones propias. La disponibilidad local mejora la latencia, beneficiando aplicaciones que requieren respuestas rápidas. Este lanzamiento refuerza el compromiso de AWS con la innovación tecnológica en España y brinda a organizaciones públicas y privadas nuevas herramientas para optimizar operaciones y crear soluciones innovadoras. Para más información, visita el enlace. Amazon Web Services (AWS), la división de servicios en la nube de Amazon.com, Inc., ha hecho un anuncio significativo: Amazon Bedrock, un servicio totalmente administrado que permite a los clientes acceder a modelos de lenguaje de gran escala para inteligencia artificial generativa, ya está disponible en la Región Cloud de AWS en España, específicamente en Aragón. Este lanzamiento promete revolucionar el acceso a tecnologías avanzadas para empresas y organizaciones del país. La implementación de Amazon Bedrock se produce tras su disponibilidad general a nivel mundial en 2023, lo que ahora permite a clientes españoles, incluidos organismos públicos y empresas reguladas, innovar con IA generativa. La cercanía del despliegue beneficiará especialmente a aquellos que requieren baja latencia, crucial para aplicaciones que demandan tiempos de respuesta rápidos, como la generación de contenido en tiempo real y análisis conversacionales. Impulso a la innovación tecnológica En palabras de Suzana Curic, directora general de AWS para España y Portugal: “El día de hoy marca un momento emocionante para la innovación tecnológica en España. Estos potentes servicios permitirán a nuestros clientes ampliar los límites de lo posible en sus respectivas industrias”. Curic destacó que tanto startups como grandes corporaciones podrán aprovechar estas herramientas para optimizar operaciones y mejorar el servicio al cliente. Aleida Alcaide, directora general de Inteligencia Artificial del Gobierno de España, también celebró esta llegada: “Gracias a la red de centros de datos que está construyendo AWS en nuestro país, España se refuerza como un lugar idóneo para innovar con inteligencia artificial”. Nuevos modelos y funcionalidades A partir de ahora, los clientes españoles tendrán acceso a diversos modelos de IA generativa, incluyendo Amazon Titan y Amazon Nova. Estos modelos son compatibles con más de 200 idiomas y ofrecen refinamiento en texto, imagen y vídeo. Además, permiten una integración sencilla con datos y aplicaciones propias mediante características avanzadas. La evaluación de modelos en Amazon Bedrock ayuda a los usuarios a seleccionar los mejores modelos para sus necesidades específicas.

Nuevas funcionalidades aceleran la ingeniería de prompts.

Knowledge Bases personaliza las respuestas utilizando datos contextuales relevantes.

Agentes de Amazon Bedrock automatizan tareas complejas sin necesidad de codificación manual.

Guardrails implementan protecciones configurables para políticas responsables. AWS se compromete a proporcionar las herramientas necesarias para fomentar una innovación responsable y segura en IA generativa. Casos destacados en el uso de IA generativa Diversas organizaciones españolas están adoptando IA generativa para mejorar su productividad y transformar procesos. Por ejemplo, Moeve, una compañía global enfocada en energía sostenible, ha integrado Amazon Bedrock en todas sus unidades comerciales. Esto les ha permitido aumentar la eficiencia operativa y reducir costos significativamente. Securitas Direct, parte del grupo Verisure, ha implementado una plataforma basada en Amazon Bedrock que mejora su capacidad para procesar datos en tiempo real. Según Bernardino Beotas, director de TI: “Esto nos ha permitido ofrecer respuestas más personalizadas y proactivas a nuestros clientes”. Iniciativas educativas y apoyo al emprendimiento AWS también está comprometido con el desarrollo educativo relacionado con IA generativa. Recientemente firmó un compromiso educativo con el Ministerio de Educación español para capacitar a medio millón de jóvenes en habilidades digitales antes del año 2027. Además, lanzó la AWS Spain Tech Alliance, una coalición destinada a equipar estudiantes con conocimientos tecnológicos relevantes. A través de programas como AWS Academy y AWS Educate, AWS busca preparar a los estudiantes para carreras relacionadas con la nube. La alianza también incluye eventos formativos como AWS DeepRacer, donde los estudiantes pueden aprender sobre inteligencia artificial mediante simuladores basados en la nube. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

