Epson presentará innovaciones en personalización y sostenibilidad en FESPA 2025

Epson participará en FESPA 2025, que se llevará a cabo del 6 al 9 de mayo en Messe Berlín, destacando su enfoque en la personalización y la impresión textil sostenible. En su stand A20 del pabellón 2.2, Epson presentará innovaciones en productos impresos de alta calidad, incluyendo impresoras de sublimación y comunicación visual. La compañía también enfatizará tecnologías que promueven prácticas sostenibles, como el uso de tintas que reducen el consumo de agua en un 97%. Los asistentes podrán ver demostraciones de las últimas impresoras, incluidas las nuevas SureColor P7300 y P9300 para fotografía profesional. Para más detalles, visita el enlace. Epson ha confirmado su participación en FESPA 2025, un evento que se llevará a cabo del 6 al 9 de mayo en Messe Berlin. La compañía, que se ubicará en el pabellón 2.2, stand A20, celebrará el 26º aniversario de FESPA con una exhibición que destacará una amplia variedad de productos centrados en la personalización y la impresión textil sostenible. Muchos de estos productos harán su debut público durante la feria. La empresa no solo se enfocará en la personalización, sino que también destinará un área del stand a tecnologías más sostenibles. Esto incluye aplicaciones de impresión textil digital directa sobre tejido, utilizando la serie Monna Lisa. Innovaciones y Sostenibilidad Josep Maria Coll, director de la división Commercial & Industrial Printing de Epson Ibérica, ha señalado: “Nuestro objetivo para FESPA 2025 es demostrar el potencial de la tecnología Epson para la personalización de productos y ofrecer una impresión textil más sostenible”. Además, añadió que buscan inspirar a las empresas a aprovechar sus tecnologías para crear productos únicos, siempre con una perspectiva responsable hacia el medio ambiente. Los asistentes al stand podrán observar demostraciones de productos actuales y algunas novedades importantes que están por llegar. Entre las innovaciones que Epson presentará en FESPA se incluyen soluciones para impresión textil, sublimación, comunicación visual y fotografía profesional. Novedades en Impresión Textil y Sublimación En el ámbito de la impresión textil y sublimación, destacan los siguientes productos: SureColor F9500H : Esta impresora de sublimación de 64 pulgadas está diseñada para ofrecer excelencia en impresión textil, reemplazando a los modelos anteriores SureColor F9400 y SC-F9400H. Ofrece mejoras significativas en productividad y calidad de imagen, aumentando la eficiencia hasta un 30% en modo cuatro colores.

: Esta impresora de sublimación de 64 pulgadas está diseñada para ofrecer excelencia en impresión textil, reemplazando a los modelos anteriores SureColor F9400 y SC-F9400H. Ofrece mejoras significativas en productividad y calidad de imagen, aumentando la eficiencia hasta un 30% en modo cuatro colores. SureColor G6000: Primera incursión de Epson en el mercado de impresión directa sobre película (DTFilm), esta impresora rollo a rollo presenta un sistema automatizado de limpieza que minimiza el mantenimiento manual, siendo ideal para producción a gran escala. Nuevas Soluciones para Comunicación Visual En cuanto a comunicación visual (signage), se anticipa el lanzamiento de una nueva impresora de cartelería durante el primer día del evento. Entre otros modelos destacados están: SureColor S7100 : Anunciada en marzo de 2025, esta impresora eco-solvente ofrece alta calidad en impresión con funciones avanzadas para mejorar la experiencia del usuario.

: Anunciada en marzo de 2025, esta impresora eco-solvente ofrece alta calidad en impresión con funciones avanzadas para mejorar la experiencia del usuario. SureColor S9100: Compacta y diseñada para rotulistas, establece nuevos estándares en cartelería con una configuración de tintas que incluye un nuevo verde para ampliar la gama cromática. Fotografía Profesional y Más Productos Epson también presentará las nuevas impresoras fotográficas SureColor P7300 (24 pulgadas) y P9300 (44 pulgadas), dirigidas a fotógrafos profesionales y laboratorios. Estas se suman a la galardonada SC-P5300. SureColor P20500 : Impresora diseñada para fotografía artística y comunicación visual interior.

: Impresora diseñada para fotografía artística y comunicación visual interior. SureColor F10000H : Una robusta impresora de sublimación capaz de manejar rollos jumbo.

: Una robusta impresora de sublimación capaz de manejar rollos jumbo. Surtido completo de impresoras para personalización: Incluyendo la híbrida DTG/DTFilm SureColor F1000 y las compactas UV SureColor V1000 y V2000. Promoviendo Moda Sostenible Epson reafirma su compromiso con la moda sostenible dentro del sector textil. En FESPA, exhibirá su gama Monna Lisa, destacando cómo su tecnología puede facilitar procesos productivos más responsables. Se mostrarán ejemplos donde las tintas pigmentadas utilizadas pueden reducir el consumo de agua hasta un 97%, comparado con métodos tradicionales, alentando así a toda la industria hacia prácticas más sostenibles. La noticia en cifras Cifra Descripción 6 - 9 de mayo Fechas del evento FESPA 2025 Pabellón 2.2, Stand A20 Ubicación del stand de Epson en FESPA 30% Aumento de productividad en modo 4 colores 24 y 44 pulgadas Tamaños de las nuevas impresoras fotográficas (P7300 y P9300) 97% Reducción del consumo de agua en comparación con la estampación analógica

