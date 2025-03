APLICACIONES, EMPRESAS, ACTUALIDAD INCIBE reporta más de 97,000 incidentes de ciberseguridad en 2024 Redacción Más artículos de este autor Por viernes 21 de marzo de 2025 , 19:56h





El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha presentado su balance de ciberseguridad para 2024, gestionando más de 97,000 incidentes, lo que representa un aumento del 16.6% respecto al año anterior. De los incidentes reportados, el 67.6% afectaron a la ciudadanía y el 32.4% a empresas. Los incidentes más comunes incluyen malware, fraude online y accesos no autorizados. Además, la línea de ayuda en ciberseguridad 017 atendió más de 98,000 consultas, destacando un aumento en las consultas preventivas. INCIBE reafirma su compromiso con la protección y concienciación en ciberseguridad ante el creciente número de amenazas digitales. Para más información, visita el enlace. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), que opera bajo el ala del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha hecho público su balance de ciberseguridad correspondiente a 2024. Este informe resalta el papel fundamental del organismo en la gestión de incidentes, abarcando tanto a ciudadanos como a empresas y entidades clave en el ámbito digital. Durante el año 2024, INCIBE, a través de su equipo de respuesta a incidentes, conocido como CERT, registró un total de 97.348 incidentes de ciberseguridad. Esta cifra representa un significativo aumento del 16,6% respecto al año anterior. De los incidentes gestionados, el 67,6% (65.808 incidentes) afectaron a la ciudadanía, mientras que el 32,4% (31.540 incidentes) correspondieron a empresas, incluyendo pymes y autónomos. Incidentes más frecuentes Entre los tipos de incidentes más comunes en 2024 se encuentran: Malware , con 42.136 casos , que incluyen virus y otros programas maliciosos. Dentro de esta categoría, se registraron 357 ataques de ransomware , donde los delincuentes bloquean sistemas o archivos exigiendo rescates económicos.

, con , que incluyen virus y otros programas maliciosos. Dentro de esta categoría, se registraron , donde los delincuentes bloquean sistemas o archivos exigiendo rescates económicos. Fraude online , con más de 38.000 incidentes , lo que representa el 43,18 % del total. El phishing es el líder en esta área con 21.571 casos , donde se simulan correos electrónicos de bancos o empresas para robar datos personales.

, con más de , lo que representa el 43,18 % del total. El es el líder en esta área con , donde se simulan correos electrónicos de bancos o empresas para robar datos personales. 7.470 intrusiones e intentos de acceso no autorizados , dirigidos a redes o sistemas informáticos tanto empresariales como domésticos.

, dirigidos a redes o sistemas informáticos tanto empresariales como domésticos. 2.122 incidentes relacionados con tiendas online fraudulentas, afectando a consumidores engañados por plataformas falsas. Aumento en la Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017 El servicio gratuito y confidencial 'Tu Ayuda en Ciberseguridad' atendió 98.546 consultas en 2024, lo que supone un incremento del 21,8% respecto al año anterior. Este aumento se debe principalmente a un mayor interés por parte del público en prevenir situaciones problemáticas; un 56% de las consultas fueron preventivas, mientras que el 44% A medida que crece la preocupación por la seguridad digital, también lo hacen las consultas sobre suplantación de identidad digital y ciberacoso entre menores. Un 14%11% A través del informe presentado por INCIBE se reafirma su compromiso con la protección y concienciación en materia de ciberseguridad. La detección proactiva de sistemas vulnerables y el aumento en las consultas preventivas destacan una tendencia positiva hacia una mayor educación frente a las amenazas digitales. La noticia en cifras Descripción Cifra Total de incidentes gestionados 97,348 Aumento en comparación con 2023 16.6% Incidentes que afectaron a la ciudadanía 65,808 Incidentes que afectaron a empresas 31,540 Sistemas vulnerables detectados y notificados 183,851 Consultas atendidas por la Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017 98,546

