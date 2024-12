LO ÚLTIMO, ACTUALIDAD Ampliar UC3M investiga cinturones de seguridad adaptados a mujeres Redacción Más artículos de este autor Por martes 17 de diciembre de 2024 , 15:03h





La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) está llevando a cabo una investigación innovadora para mejorar los cinturones de seguridad desde una perspectiva de género. Este estudio, liderado por Silvia Santos Cuadros del Departamento de Ingeniería Mecánica, busca abordar la falta de estudios sobre cómo las diferencias anatómicas y de comportamiento entre géneros afectan la seguridad vial. La investigación, financiada por la Comunidad de Madrid, incluye ensayos con mujeres de diversas características antropométricas para medir su respuesta biomecánica en situaciones de frenado. Además, se analizará la inclusión del género en campañas de seguridad vial para promover acciones más efectivas y representativas. La UC3M invita a mujeres a participar en este proyecto que tiene como objetivo aumentar la protección en vehículos y medios de transporte públicos. Para más información, visita el enlace. Investigación de la UC3M sobre cinturones de seguridad desde una perspectiva de género La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha puesto en marcha un estudio pionero que busca analizar cómo las diferencias de género pueden influir en la seguridad vial, especialmente en el uso de cinturones de seguridad. Según Silvia Santos Cuadros, del Departamento de Ingeniería Mecánica, “nos hemos dado cuenta de que hasta ahora no se habían hecho estudios previos sobre cómo pueden influir las diferencias de género en la seguridad vial y el hecho de llevar cinturones”. Esta investigación surge como respuesta a un vacío en la literatura científica, donde muchos estudios han utilizado modelos masculinos como referencia, ignorando así la diversidad antropométrica femenina. Financiada por la Comunidad de Madrid a través del convenio para el fomento y promoción de la investigación, esta iniciativa tiene como objetivo principal aumentar la protección de los ocupantes de vehículos sin distinción de género. Las investigadoras advierten que las diferencias anatómicas y comportamentales podrían exponer a las mujeres a un mayor riesgo de lesiones musculares o cervicales durante situaciones críticas, como frenadas bruscas. Metodología innovadora y participación ciudadana El proyecto no solo se centra en los vehículos autónomos, sino que también busca mejorar la seguridad en medios de transporte actuales como trenes y autobuses. “Este proyecto puede aportar información muy valiosa para mejorar no solo la futura seguridad de los vehículos autónomos, sino también la de otros medios donde las deceleraciones bruscas pueden causar lesiones”, señala Santos. Para llevar a cabo este estudio, se han diseñado ensayos en los que mujeres con diversas características antropométricas viajarán en vehículos equipados con sensores. Estos dispositivos medirán su respuesta biomecánica durante diferentes situaciones, como frenadas tanto hacia adelante como hacia atrás. La información recopilada será analizada mediante herramientas de inteligencia artificial para identificar patrones que contribuyan a optimizar los sistemas actuales de seguridad. Llamado a la participación y compromiso social La UC3M hace un llamado a mujeres de distintas edades y características físicas para participar en este estudio. Eva Herrero, del Departamento de Comunicación, destaca que esta colaboración es crucial para garantizar que los sistemas sean inclusivos y efectivos. “Con esta investigación, la Universidad refuerza su compromiso con la transferencia de conocimiento hacia la sociedad”, añade Herrero. Además, el proyecto incluye un análisis sobre la representación del género en campañas institucionales relacionadas con la seguridad vial. Esto permitirá implementar acciones preventivas más inclusivas y dar visibilidad a todas las realidades existentes. “Así se podrá tener un conocimiento más completo e integrador sobre la seguridad en las carreteras”, concluye Herrero, quien también es miembro del Instituto Universitario de Estudios de Género (IEG) de la UC3M. Más información: https://www.uc3m.es/investigacion/origen No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

