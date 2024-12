LO ÚLTIMO, APLICACIONES, ACTUALIDAD Ampliar Renault lanza EVA, un asistente virtual para facilitar la compra de vehículos eléctricos Redacción Más artículos de este autor Por martes 17 de diciembre de 2024 , 15:03h





Renault ha lanzado "EVA", un asistente virtual con inteligencia artificial diseñado para facilitar la decisión de compra de vehículos eléctricos. Desarrollado en colaboración con Fiscalges Alternative S.L., EVA ayuda a los clientes a comparar vehículos eléctricos con otras motorizaciones, proporcionando información sobre movilidad eléctrica, recarga y normativas locales. Este asistente incluye una calculadora que analiza el coste total de uso de los vehículos eléctricos y genera informes personalizados que destacan las ventajas de la electrificación. Actualmente, está disponible en la red de concesionarios Renault en España y se prevé su expansión a otras marcas del grupo. Para más detalles, visita el enlace. Renault ha presentado un nuevo asistente virtual denominado « EVA », diseñado para facilitar a los clientes la toma de decisiones informadas en la compra de vehículos eléctricos. Esta herramienta surge de una colaboración con Fiscalges Alternative S.L. y se lanza en un momento en que las inquietudes sobre la electromovilidad han aumentado considerablemente entre los usuarios. El acrónimo Electric Vehicle Assistant refleja su propósito: ofrecer un soporte integral a quienes consideran adquirir un vehículo eléctrico. Actualmente, « EVA » está disponible exclusivamente en la red de concesionarios Renault en España y funciona a través de un entorno web destinado a asesores comerciales, quienes podrán resolver las dudas de los clientes sobre este tipo de motorización. Funciones y beneficios de EVA Entre las funcionalidades más destacadas, « EVA » actúa como una base de conocimiento interactiva que permite acceder a información técnica sobre movilidad eléctrica, incluyendo aspectos como la recarga y normativas locales. Además, incorpora un chat basado en inteligencia artificial que responde preguntas en tiempo real, agilizando así el proceso de consulta. Un aspecto clave es su calculadora, que permite a los usuarios comparar el coste total de uso de un vehículo eléctrico frente a otras tecnologías. Este recurso toma en cuenta diversos factores como datos fiscales, kilometraje anual y hábitos de aparcamiento. Asimismo, « EVA » proporciona información actualizada sobre legislaciones locales aplicables en ciudades con más de 10.000 habitantes, abarcando temas como impuestos de circulación y zonas de bajas emisiones. Análisis detallado del coste y beneficios ambientales El informe generado por « EVA » incluye un análisis exhaustivo del coste de propiedad durante el periodo seleccionado por el cliente, desglosando gastos relacionados con consumo eléctrico, combustible, mantenimiento e impuestos. También se calcula la cantidad de CO 2 evitada durante el uso del vehículo y se presenta una síntesis de las ventajas del vehículo eléctrico según la normativa local. Este informe se complementa con respuestas personalizadas a las preguntas planteadas por el cliente al inicio del proceso. Como ejemplo, se puede descargar un informe adjunto al dosier de prensa. Cambio hacia la movilidad eléctrica Sébastien Guigues, Director General de Renault y Alpine en España, enfatizó: "En Renault entendemos que la transición hacia una movilidad eléctrica puede generar dudas. El objetivo del proyecto EVA es que nuestros clientes cuenten con la información clave, de forma clara y basada en sus propias necesidades, para que puedan tomar la mejor decisión de compra." Toda la red comercial Renault ya ha sido capacitada para utilizar « EVA », lo que permitirá a los clientes beneficiarse pronto también en marcas como Alpine, Dacia y Mobilize. Esta herramienta representa un paso significativo hacia una mayor transparencia y apoyo en el proceso decisional relacionado con la compra de vehículos eléctricos. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

