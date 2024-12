LO ÚLTIMO, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar Epson presenta una herramienta para calcular emisiones de CO2e en proyectores Redacción Más artículos de este autor Por martes 17 de diciembre de 2024 , 14:54h





Epson, líder mundial en fabricación de proyectores, ha lanzado una calculadora interactiva de emisiones de CO2e para ayudar a los usuarios a medir el impacto ambiental de sus proyectores durante todo su ciclo de vida. Esta herramienta gratuita permite calcular las emisiones de gases de efecto invernadero en 30 países europeos, abarcando desde la producción hasta la eliminación del producto. Boris Manev, Director de Sostenibilidad Corporativa de Epson Europe, destaca que esta iniciativa refuerza el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y la transparencia. La calculadora se alinea con la Visión Medioambiental 2050 de Epson y es un paso importante hacia la fabricación responsable. Para más información, visita el enlace oficial. Epson, reconocido como el fabricante líder de proyectores a nivel mundial, ha dado un paso significativo hacia la sostenibilidad con el lanzamiento de una calculadora interactiva de emisiones de CO 2 e. Esta innovadora herramienta web, accesible de forma gratuita, está diseñada para que los usuarios de proyectores Epson puedan evaluar el impacto ambiental asociado al uso de sus dispositivos a lo largo de todo su ciclo de vida. La calculadora permite realizar evaluaciones detalladas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) expresadas en CO 2 e. Este cálculo abarca todas las fases del ciclo de vida del proyector, incluyendo la producción, logística, uso y disposición final. Además, se adapta a las especificidades energéticas de 30 países europeos, proporcionando datos precisos sobre las emisiones generadas en cada etapa. Compromiso con la transparencia y sostenibilidad Con un enfoque en la precisión y la transparencia, la calculadora no solo considera las emisiones del proyector en sí, sino también las asociadas a su embalaje y accesorios. La metodología empleada es rigurosa y cumple con normativas ambientales estrictas, garantizando así que los usuarios obtengan información fiable sobre el impacto ecológico de sus productos. Boris Manev, Director de Sostenibilidad Corporativa de Epson Europe, destacó: «Al ofrecer esta herramienta, Epson demuestra su compromiso con la transparencia y empodera a los usuarios para tomar decisiones informadas que se alineen con sus objetivos de sostenibilidad. Este lanzamiento representa un hito importante en nuestro camino hacia prácticas más responsables». Manev subrayó que esta iniciativa está alineada con la Visión Medioambiental 2050 de la compañía. Análisis exhaustivo del ciclo de vida La calculadora ofrece un análisis exhaustivo que incluye diversas etapas del ciclo de vida del proyector: Materiales : Emisiones derivadas de los materiales utilizados en su fabricación.

: Emisiones derivadas de los materiales utilizados en su fabricación. Producción : El 72% de los proyectores se producen en Filipinas y el 28% en China; la calculadora proporciona claridad sobre las diferencias en emisiones según la ubicación.

: El 72% de los proyectores se producen en Filipinas y el 28% en China; la calculadora proporciona claridad sobre las diferencias en emisiones según la ubicación. Logística : Estimaciones precisas basadas en datos internos sobre envíos entrantes y salientes.

: Estimaciones precisas basadas en datos internos sobre envíos entrantes y salientes. Uso : Cálculos predeterminados que reflejan patrones típicos para ayudar a los usuarios a comprender el impacto durante el funcionamiento.

: Cálculos predeterminados que reflejan patrones típicos para ayudar a los usuarios a comprender el impacto durante el funcionamiento. Fin de vida útil: Proporciona estimaciones considerando escenarios como vertederos y reciclaje. Además, muchos modelos nuevos cuentan con la certificación TCO Generación 9.0, lo que garantiza que cumplen con criterios ambientales y sociales rigurosos durante su ciclo vital. Esta certificación enfatiza aspectos clave como el impacto ambiental y los principios de economía circular. Acceso a la herramienta interactiva Los interesados pueden acceder a esta nueva herramienta para evaluar el impacto medioambiental de los proyectores Epson visitando el siguiente enlace: Calculadora interactiva CO 2 e. Epson continúa consolidándose como un referente en sostenibilidad dentro del sector tecnológico, reafirmando su compromiso por un futuro más responsable y consciente del medio ambiente. La noticia en cifras Categoría Cifra Porcentaje de proyectores fabricados en Filipinas 72% Porcentaje de proyectores fabricados en China 28% Número de países europeos cubiertos por la calculadora 30 Año de lanzamiento de la calculadora 2024 No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

