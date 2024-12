LO ÚLTIMO, ACTUALIDAD INCIBE lanza un informe innovador sobre la ciberseguridad de juguetes conectados en Europa Redacción Más artículos de este autor Por martes 17 de diciembre de 2024 , 14:51h





El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha presentado un informe pionero sobre la seguridad de los juguetes conectados, convirtiéndose en el primer organismo europeo en realizar un análisis exhaustivo bajo la Ley de Ciberresiliencia de la UE. Este informe, que evalúa 26 juguetes inteligentes, identifica vulnerabilidades y propone mejoras para fabricantes y recomendaciones para consumidores. El estudio destaca problemas como configuraciones inseguras y deficiencias en actualizaciones de seguridad. La presentación del informe se realizó en León, con la participación del Ministro de Transformación Digital, quien subrayó la importancia de proteger a los niños en el uso de tecnología. Para más información, accede al enlace completo. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha dado un paso significativo en la protección de los más pequeños al presentar un informe innovador sobre la seguridad de los juguetes conectados. Este estudio marca un hito, ya que INCIBE se convierte en el primer organismo europeo en realizar un análisis exhaustivo conforme a los criterios establecidos por la Ley de Ciberresiliencia (CRA) de la Unión Europea. La iniciativa busca garantizar la protección tanto de consumidores como de empresas frente a las vulnerabilidades que presentan estos dispositivos con componentes digitales. La Ley de Ciberresiliencia, que entrará en vigor en diciembre de 2024, contempla un periodo de transición y adopción de tres años. Durante este tiempo, fabricantes y distribuidores deberán cumplir con sus exigencias. Además, los estados miembros tendrán que llevar a cabo inspecciones que oscilarán entre el 3% y el 10% de los productos del mercado, dependiendo del riesgo asociado a cada uno. En este contexto, España se posiciona como pionera al llevar a cabo este análisis durante la fase voluntaria. Un acto con presencia gubernamental La presentación del informe tuvo lugar en la sede de INCIBE en León y contó con la participación del Ministro de Transformación Digital y Función Pública, D. Óscar López Águeda, así como del Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital, D. Antonio Hernando Vera. Durante su intervención, el ministro López Águeda subrayó: «Con este informe, España refuerza su liderazgo en la implementación de la Ley de Ciberresiliencia, no solo cumpliendo con los estándares europeos, sino adelantándose a sus exigencias. Los juguetes conectados son una muestra de cómo la tecnología puede ser aliada del ocio y el aprendizaje, siempre que se utilicen de forma segura. Este esfuerzo conjunto con fabricantes y consumidores es fundamental para proteger especialmente a los más vulnerables, nuestros niños». Análisis exhaustivo y recomendaciones Para llevar a cabo el estudio, INCIBE seleccionó 26 juguetes inteligentes basándose en los más vendidos en plataformas online. Estos dispositivos poseen capacidades para manejar datos del usuario mediante grabaciones de video o audio, conexiones bluetooth o wifi y aplicaciones móviles para su manejo. El informe evalúa las vulnerabilidades encontradas y propone requisitos de mejora para los fabricantes con el fin de reforzar aspectos clave relacionados con la protección y garantizar que los productos analizados cumplan con altos estándares de seguridad y fiabilidad. Además, se ofrecen recomendaciones dirigidas a consumidores para asegurar una experiencia de uso segura y satisfactoria. Puntos críticos identificados Puntos críticos: Se han detectado problemas como configuraciones inseguras por defecto que permiten la transmisión insegura de datos sensibles (como contraseñas), deficiencias en actualizaciones de seguridad e incluso aplicaciones móviles vulnerables que podrían ser explotadas por atacantes.

Vectores evaluados: Se examinaron ocho áreas clave dividiendo los juguetes según sus tecnologías de conexión y superficies expuestas. Esto incluyó análisis sobre vulnerabilidades y capacidades de actualización necesarias para su remediación.

Propuestas: Se sugieren medidas tanto para familias como para fabricantes orientadas a reforzar la ciberseguridad alineadas con la CRA. Durante la presentación del informe se realizó una demostración práctica donde se mostró cómo un atacante podría comprometer un coche teledirigido e infiltrarse en otros dispositivos dentro de una red doméstica. Esta exhibición resaltó la importancia crítica de fortalecer las medidas protectoras en productos destinados al público infantil. Estrategia integral hacia una mayor seguridad digital Este informe es parte integral de una estrategia más amplia del INCIBE para colaborar estrechamente con fabricantes e impulsar una innovación responsable. Para aquellos interesados en profundizar sobre el tema, está disponible la «Guía para el uso seguro de Juguetes Conectados», lanzada junto a la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes en 2018, consolidando así al INCIBE como referente en ciberseguridad para menores. La noticia en cifras Cifra Descripción 26 Número de juguetes inteligentes seleccionados para el estudio. 3% Porcentaje mínimo de inspección de productos del mercado según la Ley de Ciberresiliencia. 10% Porcentaje máximo de inspección de productos del mercado según la Ley de Ciberresiliencia. Diciembre 2024 Fecha en que entra en vigor la Ley de Ciberresiliencia (CRA) de la UE. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

