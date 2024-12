APLICACIONES, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar EMT mejora la movilidad urbana con IA generativa de Virtual Desk e IBM Redacción Más artículos de este autor Por martes 17 de diciembre de 2024 , 14:49h





Virtual Desk e IBM han implementado inteligencia artificial generativa en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid para optimizar la movilidad urbana y mejorar la experiencia del usuario. Esta innovadora plataforma permite a EMT clasificar y gestionar automáticamente las consultas de los clientes, lo que agiliza el servicio y reduce los tiempos de respuesta. Con una flota de 2.100 autobuses y un sistema de bicicletas públicas, EMT gestiona más de 454 millones de viajes anuales. Este proyecto no solo transforma la atención al cliente, sino que también contribuye a crear ciudades más sostenibles y conectadas, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Para más información, visita el enlace. Virtual Desk e IBM aplican la IA generativa en EMT para mejorar la movilidad urbana y elevar la experiencia del usuario La colaboración entre Virtual Desk e IBM ha dado un paso significativo en la mejora de la movilidad urbana en Madrid. La plataforma desarrollada por Virtual Desk, utilizando tecnología de IBM, permite a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) clasificar y gestionar automáticamente las consultas de los usuarios, optimizando así el servicio que se ofrece a los ciudadanos. Con esta innovadora implementación de inteligencia artificial, EMT puede predecir y reducir los tiempos de respuesta, lo que se traduce en un servicio más ágil y eficiente. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo mayor por transformar la movilidad en las ciudades, alineándose con las tendencias globales hacia una urbanización más sostenible y conectada. Un sistema adaptado a las necesidades urbanas La EMT gestiona una flota de 2.100 autobuses y el sistema de bicicletas públicas Bicimad, transportando anualmente a más de 454 millones de viajeros a través de 227 líneas que cubren casi 4.100 kilómetros. Este volumen significativo de interacciones con los usuarios resalta la importancia de contar con un sistema eficaz para resolver dudas y gestionar consultas. Teniendo esto en cuenta, Virtual Desk ha creado una aplicación que aprovecha las capacidades de la IA generativa para optimizar la gestión de estas interacciones. La primera fase del proyecto utiliza watsonx, la plataforma empresarial de datos e IA de IBM, para clasificar automáticamente las consultas recibidas. Eficiencia operativa y mejor atención al cliente La nueva herramienta no solo clasifica las solicitudes según su naturaleza —ya sea relacionadas con Bicimad o líneas de autobuses— sino que también sugiere respuestas estándar que los agentes pueden ajustar según sea necesario. Esto permite a los trabajadores resolver peticiones con mayor rapidez y precisión. El impacto positivo se extiende más allá del ámbito operativo; al automatizar tareas repetitivas, se libera tiempo valioso para que los agentes se concentren en cuestiones más complejas. Además, el sistema proporciona análisis en tiempo real que facilitan una respuesta ágil ante problemas que afectan la movilidad ciudadana. Crecimiento urbano y sostenibilidad Con proyecciones que indican que para 2030 habrá cerca de 5.000 millones de personas viviendo en ciudades, es esencial mejorar tanto la planificación como la movilidad urbana. Este crecimiento plantea retos significativos que deben abordarse mediante soluciones tecnológicas innovadoras. Carlos Acha, director de Tecnología de EMT, subraya: “Este proyecto con IBM supone un paso importante en nuestro objetivo de optimizar y modernizar nuestra interacción con los clientes”. Por su parte, Julio Martín, CEO de Virtual Desk, añade: “Hemos creado esta solución pensando en el transporte y las personas que lo utilizan diariamente”. Compromiso con el futuro A medida que este tipo de iniciativas avanzan, se vislumbra un futuro donde la movilidad urbana será más eficiente y accesible. Fernando Suárez, director de software en IBM, destaca: “Automatizando tareas y proporcionando análisis en tiempo real ayudamos a Madrid a ofrecer un servicio público más seguro y escalable”. Acerca de Virtual Desk Virtual Desk, pionera en España en analítica avanzada e inteligencia artificial aplicada al transporte inteligente, cuenta con una amplia trayectoria respaldada por casos exitosos en el sector. Acerca de IBM IBM, líder global en nube híbrida e inteligencia artificial, ayuda a organizaciones a transformar sus operaciones aprovechando sus datos para obtener ventajas competitivas significativas. Para más información sobre estas innovaciones tecnológicas y su impacto en la movilidad urbana, visite IBM Investor Relations. La noticia en cifras Cifra Descripción 2,100 Flota de autobuses N/A Sistema de bicicletas públicas (Bicimad) 454 millones Viajeros anuales 227 Líneas de autobuses 4,100 Kilómetros cubiertos No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

