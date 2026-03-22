Special Tours actualiza su plataforma B2B con nuevas funciones y mayor seguridad

domingo 22 de marzo de 2026 , 18:43h

Special Tours ha renovado su plataforma digital B2B, incorporando nuevas herramientas de venta y avanzadas salvaguardas de ciberseguridad para proteger los datos de agencias y pasajeros. Con más de 1.000 programas disponibles para 2026, la nueva plataforma optimiza el ciclo de venta, facilitando la búsqueda, gestión de reservas y experiencias del pasajero en tiempo real. Esta actualización responde a las necesidades del canal latinoamericano, mejorando la eficiencia en procesos complejos y permitiendo a las agencias ofrecer un servicio más personalizado. La plataforma incluye un buscador B2B que simplifica la cotización y reserva, además de una aplicación móvil que refuerza el servicio posventa. Las agencias pueden acceder a esta herramienta a través de www.specialtours.com con sus credenciales habituales.

Special Tours, un reconocido turoperador con más de cincuenta años de experiencia en la industria, ha lanzado una nueva versión de su plataforma digital www.specialtours.com. Esta actualización incluye herramientas avanzadas que buscan facilitar la operativa de las agencias de viajes en Latinoamérica, ofreciendo más de 1.000 programas disponibles para el año 2026 y garantizando una operativa en tiempo real.

La renovada plataforma se enfoca en atender las necesidades específicas del canal latinoamericano, donde las agencias suelen manejar destinos de largo recorrido como Europa, Oriente Medio y Asia Central. Estos itinerarios a menudo requieren procesos complejos de cotización y tiempos de respuesta rápidos, algo que los sistemas tradicionales no siempre logran gestionar eficientemente. Con esta nueva herramienta, Special Tours centraliza la búsqueda de circuitos, la gestión de reservas y las cotizaciones en un solo lugar.

Innovaciones y seguridad mejorada

El buscador B2B permite a las agencias identificar hoteles, traslados y excursiones con disponibilidad conectada, utilizando múltiples filtros para optimizar la búsqueda. Esto facilita la cotización y prerreservas desde un único acceso, brindando visibilidad inmediata sobre stock y precios. Para aquellas agencias que manejan clientes que buscan personalización, esta funcionalidad promete reducir considerablemente los tiempos de respuesta y potenciar el upselling.

Además de estas mejoras operativas, Special Tours ha implementado una robusta capa de seguridad cibernética. Esta innovación es fundamental para proteger tanto a las agencias colaboradoras como a los datos personales y reservas de los pasajeros. En un entorno donde se gestionan itinerarios complejos y datos sensibles, esta actualización se convierte en un elemento esencial dentro de su propuesta.

Acceso al cliente y nuevas funcionalidades

La programación para 2026/2027 ya está disponible con más de mil programas listos para ser reservados, lo que representa una oportunidad significativa para las campañas comerciales. La sección destinada al pasajero permite consultar el programa día a día, así como verificar los hoteles confirmados y el estado de su reserva mediante un localizador propio. Complementariamente, Special Tours ofrece una aplicación móvil que extiende este acceso durante el viaje y mejora el servicio posventa.

«La nueva plataforma no es solo una actualización tecnológica: es un cambio en el modelo de relación con nuestros clientes», afirma Alejandro Lavín, director comercial global de Special Tours. «Buscamos minimizar el tiempo que una agencia dedica a gestionar reservas con nosotros mientras maximizamos el tiempo que pueden dedicar a asesorar a sus clientes. El buscador ha sido diseñado precisamente con esa lógica en mente». Según Lavín, contar con herramientas digitales que respondan en tiempo real es crucial para satisfacer las altas expectativas del viajero latinoamericano.

Las agencias colaboradoras pueden acceder al área profesional de la plataforma utilizando sus credenciales habituales a través del sitio web www.specialtours.com.