ASUS lanza la nueva línea de laptops ROG Strix con procesadores Intel Core Ultra 9 290HX Plus

domingo 22 de marzo de 2026 , 18:15h

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha lanzado su nueva línea de laptops Strix G16 y G18, equipadas con los potentes procesadores Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus y hasta la GPU NVIDIA® GeForce RTX 5080. Estas laptops están diseñadas para ofrecer un rendimiento excepcional en juegos competitivos y creación de contenido, con pantallas ROG Nebula que ofrecen alta frecuencia de actualización y tecnología Mini LED. Además, cuentan con un chasis rediseñado que permite un fácil acceso a componentes internos para actualizaciones. La serie también anticipa el lanzamiento del ROG Strix SCAR 18, que promete llevar el rendimiento aún más lejos. Para más detalles, visita el enlace.

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha presentado su nueva línea de laptops Strix G16 y G18, equipadas con los últimos procesadores Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus y tarjetas gráficas NVIDIA® GeForce RTX 5080. Estos dispositivos están diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional a los gamers más exigentes.

Las nuevas incorporaciones no solo destacan por su potente hardware, sino también por su diseño distintivo que refleja la estética característica de ROG. Ambas laptops cuentan con tecnología avanzada en pantallas y sistemas de refrigeración, además de un chasis que permite actualizaciones sencillas sin necesidad de herramientas.

Rendimiento de élite en cada partida

Los modelos Strix G16 y G18 están diseñados para jugadores y creadores que buscan un rendimiento sin compromisos en títulos competitivos de esports, videojuegos AAA visualmente impactantes y flujos de trabajo intensivos en creación de contenido. Equipadas con el procesador Intel Core Ultra 9 290HX Plus, estas laptops ofrecen una potencia multihilo excepcional y capacidades avanzadas de inteligencia artificial.

Con la posibilidad de incorporar hasta una GPU NVIDIA GeForce RTX 5080, la serie Strix G proporciona la potencia necesaria para un juego fluido a altas tasas de refresco, gráficos avanzados con trazado de rayos y aplicaciones creativas aceleradas por GPU. Gracias a su rendimiento sobresaliente a resolución nativa y mayores tasas de fotogramas posibles con DLSS 4 y Multi-Frame Generation, son ideales para cualquier entusiasta del gaming.

Pantallas ROG Nebula y más innovaciones

El modelo Strix G16 presenta una pantalla ROG Nebula de 2.5K a 300Hz, mejorando la tasa anterior de 240Hz, lo que resulta ideal para juegos rápidos como shooters competitivos. Por otro lado, el Strix G18 cuenta con una pantalla HDR ROG Nebula de 2.5K a 240Hz que incorpora tecnología Mini LED por primera vez, alcanzando un brillo máximo impresionante de 1600 nits para lograr un contraste profundo y claridad HDR impresionante.

Ambas pantallas incluyen tecnología ACR (Anti-Reflection), garantizando visibilidad constante en diversas condiciones de iluminación y manteniendo la precisión del color incluso desde ángulos laterales. Para asegurar un rendimiento óptimo bajo carga, ambos modelos utilizan las últimas innovaciones en refrigeración inteligente ROG, incluyendo tecnología Tri-Fan y soluciones completas de cámara de vapor.

El futuro: ROG Strix SCAR 18

Para quienes buscan aún más potencia, se anticipa el lanzamiento del ROG Strix SCAR 18, diseñado como el camino definitivo hacia el rendimiento superior. Este modelo insignia también contará con el procesador Intel Core Ultra 9 290HX Plus y soportará configuraciones gráficas hasta alcanzar la NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU.

Con un TDP total del sistema significativamente mayor que el modelo anterior, el SCAR 18 promete llevar las capacidades gráficas al siguiente nivel junto con mejoras en trazado de rayos e inteligencia artificial. Se esperan detalles adicionales sobre especificaciones y disponibilidad en los próximos meses, posicionándose como la opción preferida para gamers y creadores que buscan lo último en hardware portátil dentro del catálogo Strix.

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