MIT organiza taller sobre espectroscopía Raman con láseres y robots

domingo 22 de marzo de 2026 , 17:58h

El taller de espectroscopia Raman en el MIT explora el uso de láseres para identificar materiales, aplicable en campos como la restauración artística y la aplicación de la ley. Durante esta actividad, los participantes aprendieron a utilizar dispositivos portátiles que analizan muestras mediante "huellas dactilares" moleculares. La sesión incluyó una demostración con un perro robot que mostró cómo se puede realizar análisis químicos de forma remota en entornos peligrosos. Este avance tecnológico permite a los investigadores y profesionales identificar rápidamente materiales sin dañarlos, abriendo nuevas posibilidades en innovación y análisis material.

Un taller de tres horas sobre una técnica avanzada de análisis de materiales ha despertado el interés de estudiantes en el ámbito de la investigación y la restauración artística. En el Centro para Bits y Átomos del MIT, un grupo reducido de participantes se sumergió en el mundo de la espectroscopia Raman, un método que utiliza luz láser para “huellizar” materiales. El evento, realizado durante el Periodo de Actividades Independientes (IAP), incluyó la demostración de un perro robot equipado con tecnología de detección, lo que subraya cómo el análisis químico puede realizarse a distancia.

Dirigido por la investigadora postdoctoral Lamyaa Almehmadi, en colaboración con el CBA, este taller presentó a los asistentes una técnica poderosa que ya es utilizada por las fuerzas del orden y los primeros respondedores para identificar narcóticos y explosivos. También es empleada por gemólogos para autenticar piedras preciosas y por empresas farmacéuticas para verificar materias primas y asegurar la calidad del producto. Jiaming Liu, investigador graduado del CBA, co-organizó el evento, ofreciendo conferencias y demostraciones prácticas.

Innovación a través del análisis

“Esta técnica puede abrir nuevas posibilidades para la innovación en diversos campos”, afirmó Almehmadi, quien es química analítica en el Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales (DMSE). Tras impartir los fundamentos básicos, alentó a los asistentes a pensar creativamente sobre nuevas aplicaciones: “Mi esperanza es inspirarles a hacer algo con la espectroscopia Raman que nadie haya hecho antes”.

Los participantes llevaron objetos al taller para analizarlos utilizando dispositivos portátiles que emiten luz láser y miden cómo esta rebota. El patrón resultante actúa como una huella molecular que identifica los materiales presentes en cada objeto — ya sea un clip, un trozo de corteza o un bol mezclador.

Sarah Ciriello, asistente administrativa en DMSE y participante del taller, quedó sorprendida por los resultados al analizar una piedra hallada en la playa. El dispositivo Raman sugirió una probabilidad del 39% de que la muestra contenía material similar al concreto, mientras que las lecturas restantes coincidían con compuestos sintéticos — difuminando así la línea entre lo natural y lo manufacturado.

Una técnica revolucionaria

Desarrollada en 1928 por el científico indio C.V. Raman, quien posteriormente recibió el Premio Nobel de Física, la espectroscopia Raman fue innovadora porque utilizaba luz visible para investigar materiales sin destruirlos. Esto representaba una ventaja significativa sobre otras técnicas contemporáneas como la cromatografía o la espectrometría de masas. Sin embargo, durante décadas, la señal Raman —la luz dispersada desde una muestra— fue débil y los instrumentos eran grandes y pesados, limitando su uso práctico.

Los avances recientes en láseres, potencia computacional y óptica miniaturizada han transformado esta técnica en una herramienta portátil. Los dispositivos actuales pueden comparar instantáneamente la huella molecular de una muestra contra vastas bibliotecas digitales, permitiendo identificar miles de materiales en segundos. Dado que no destruye la muestra analizada, la espectroscopia Raman resulta especialmente útil en campos donde es crucial preservar los materiales —como en investigaciones forenses o restauración artística.

La propia investigación de Almehmadi se centra en avanzar esta técnica mediante el desarrollo de sensores semiconductores altamente sensibles que facilitan el análisis químico portátil con aplicaciones que van desde diagnósticos médicos hasta monitoreo ambiental.

Interacción tecnológica

Atraer a un público diverso fue uno de los objetivos del taller IAP; este incluyó desde personal administrativo hasta estudiantes graduados y posdoctorales provenientes de diversas disciplinas como DMSE, Ingeniería Mecánica y el Laboratorio Media Lab.

Uno de los aspectos más llamativos fue la integración del perro robot perteneciente al Laboratorio de Ciencias Computacionales e Inteligencia Artificial (CSAIL) del MIT. Esta demostración ilustró cómo se puede aplicar tecnología Raman en entornos peligrosos como escenas del crimen o sitios industriales tóxicos.

El dispositivo portátil fue fijado al robot con cinta adhesiva mientras Almehmadi mostraba cómo podía guiarlo hacia una bolsa plástica llena con un polvo blanco — bicarbonato de sodio. “¿Cómo podemos saber si es realmente bicarbonato?” preguntó Almehmadi antes de iluminarlo con láser; “el instrumento nos dijo qué era”.

Pensando en el futuro

Los participantes utilizaron una aplicación Wi-Fi en sus teléfonos para visualizar los resultados y controlaron al perro robot mediante un pequeño mando remoto. “Me encantó el perro robot”, comentó Ciriello. “Pude controlarlo un poco, pero era complicado porque el sensor era muy sensible”.

Michael Kitcher, posdoctorado en DMSE, también elogió esta demostración robótica. “Dado que simplemente pegamos el dispositivo al perro —fue impresionante ver cómo funcionaba”, expresó.

Kitcher se unió al taller para aprender más sobre espectroscopia Raman; aunque había leído sobre ella nunca había tenido oportunidad de usarla. Se mostró impresionado por su versatilidad: además del análisis realizado sobre la piedra playera y bicarbonato, identificó materiales presentes en lentes de contacto, cosméticos e incluso un diamante.

Cerrando ciclos educativos

A pesar de algunas dificultades para analizar una pieza de chocolate debido a interferencias con otros señales provenientes del dulce traído por Kitcher, reconoció el gran potencial que tiene esta técnica para su propia investigación sobre materiales magnéticos inusuales. Estos tienen comportamientos magnéticos singulares cuya comprensión podría llevar a desarrollos tecnológicos más eficientes energéticamente.

"En los últimos años se ha intentado comprender mejor por qué estos materiales se comportan así", concluyó Kitcher. La espectroscopia Raman puede ayudar a detectar patrones estructurales subyacentes relacionados con estos comportamientos magnéticos inusuales.

Almehmadi enfatizó que talleres prácticos como este son fundamentales para inspirar futuras aplicaciones innovadoras dentro del marco educativo del MIT: "Siempre he aprendido mejor haciendo", afirmó. "Las conferencias son importantes pero el verdadero entendimiento proviene de la experiencia práctica".

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