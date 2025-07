LO ÚLTIMO, EMPRESAS, ACTUALIDAD Orange VP advises businesses to prepare for quantum computing threats Redacción Más artículos de este autor Por miércoles 16 de julio de 2025 , 13:09h





Orange Business VP Benjamin Vigouroux emphasizes the importance of quantum computing preparedness for enterprises, highlighting the potential future threats posed by criminals using this technology. In an interview with Mobile World Live, he urged businesses to identify risks and develop a roadmap for future protection rather than immediately deploying quantum security systems. Vigouroux noted that while sectors with sensitive data are aware of these risks, many other industries are not yet prepared. He warned that hackers are already collecting data in anticipation of the capabilities of quantum computers, which could become accessible within 10 to 15 years. Orange has launched the Quantum Defender product to protect medium- to long-term valuable data from potential quantum threats, combining quantum key distribution with post-quantum cryptography as part of its strategy. Entrevista: A pesar de que la computación cuántica aún se encuentra en una etapa experimental, Benjamin Vigouroux, vicepresidente de infraestructura digital de Orange Business, sostiene que las empresas deben comenzar a prepararse para cuando los criminales tengan acceso a esta tecnología. En una conversación con Mobile World Live, el ejecutivo destacó que, aunque los sectores industriales que manejan datos muy sensibles suelen estar al tanto de la amenaza potencial, muchas otras empresas no lo están y están “aprendiendo de nosotros”. Vigouroux sugirió que para las empresas en segmentos no críticos que retienen datos con un uso limitado en el futuro, la prioridad debería ser “identificar riesgos” y “construir un plan para prepararse para el futuro”, en lugar de implementar sistemas específicos de protección cuántica de inmediato. “La preparación comienza ahora para cada organización”, enfatizó. Medidas Proactivas ante Amenazas Cuánticas El mes pasado, Orange comenzó a ofrecer un producto desarrollado junto a Toshiba en París, diseñado para proteger los datos con valor a mediano y largo plazo contra robos, almacenándolos y desencriptándolos una vez que los computadores cuánticos hagan esto posible. Incluso en sectores como la banca y la salud, Vigouroux observó que la implementación del sistema de seguridad se realiza caso por caso, ya que las empresas probablemente no necesiten “proteger todos sus datos y aplicaciones” de inmediato, sino solo los “activos más críticos”. Un Futuro Incierto pero Inminente Alineado con los comentarios de expertos tecnológicos sobre el tema, Vigouroux no pudo determinar cuándo la tecnología de computación cuántica será accesible para los criminales. Estimó un plazo aproximado de entre diez y quince años. “El computador cuántico estará listo en algún momento, pero no sé cuándo. Nadie lo sabe”, advirtió. Sin embargo, también señaló que “ya hay hackers recolectando datos, almacenándolos y esperando a que un computador cuántico esté listo”. “Ya hay hackers recolectando datos, almacenándolos y esperando a que un computador cuántico esté listo” Benjamin Vigouroux, VP infraestructura digital - Orange Business Vigouroux subrayó que estos atacantes están enfocándose en industrias específicas como bancos, sector público o empresas del ámbito sanitario que manejan datos altamente sensibles. También puso como ejemplo a una empresa constructora de submarinos cuyos datos son cruciales durante los próximos 25 años: “No querrías que un actor recolecte esta información, la almacene y la desencripte en siete años”. A pesar de que algunas infraestructuras digitales empresariales han estado protegidas por algoritmos de cifrado ampliamente utilizados durante 20 a 30 años, estas podrían ser vulnerables ante la computación cuántica. Nueva Solución Cuántica: Orange Quantum Defender En cuanto al plan inmediato para su recientemente lanzado producto Orange Quantum Defender, el ejecutivo delineó planes para expandirse según las necesidades del cliente hacia ubicaciones en Francia fuera de París antes de mirar hacia otros mercados en colaboración con socios. Orange Quantum Defender combina distribución cuántica de claves con criptografía post-cuántica en lo que se promociona como el primer servicio de red seguro frente a amenazas cuánticas en Francia. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

