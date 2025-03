LO ÚLTIMO, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar Colt finaliza con éxito prueba de cifrado cuántico en su red óptica Redacción Más artículos de este autor Por viernes 21 de marzo de 2025 , 19:58h





Colt Technology Services ha completado con éxito un innovador ensayo de cifrado asegurado por quantum en su red óptica, en colaboración con Adtran, Ciena, IDQ, Nokia y Toshiba. Este ensayo tiene como objetivo ayudar a las empresas globales a enfrentar los riesgos que los ordenadores cuánticos representan para la encriptación clásica. Colt desarrollará soluciones personalizadas de cifrado cuántico para proteger a sus clientes de amenazas futuras, incluyendo el uso de tecnologías como la Distribución Cuántica de Claves (QKD) y la Criptografía Post-Cuántica (PQC). Con el mercado cuántico proyectando un crecimiento significativo, especialmente en sectores como servicios financieros y defensa, Colt se posiciona como líder en la adopción de estas tecnologías avanzadas para garantizar la seguridad de los datos en un futuro cuántico. Colt Technology Services, una destacada empresa de infraestructura digital global, ha anunciado la finalización exitosa de un innovador ensayo de cifrado seguro cuántico a través de su red óptica. Este proyecto se llevó a cabo en colaboración con varias empresas tecnológicas, entre ellas Adtran, Ciena, ID Quantique (IDQ), Nokia y Toshiba. El objetivo es ofrecer a las empresas globales nuevas soluciones para enfrentar los riesgos que presentan los ordenadores cuánticos en el ámbito del cifrado. El ensayo marcó un avance significativo para Colt, que ahora está desarrollando soluciones personalizadas que protegen a las empresas de los peligros asociados con la capacidad de los ordenadores cuánticos para descifrar claves de cifrado clásicas. Las nuevas soluciones de cifrado seguro cuántico serán diseñadas y entregadas según las necesidades individuales de los clientes, ampliando así el portafolio existente de Colt en materia de Cifrado Óptico. Nuevas Soluciones en Cifrado Cuántico Las soluciones incluirán: Cifrado seguro cuántico para los servicios Wave de Colt en redes metropolitanas, nacionales e internacionales.

Cifrado seguro cuántico para redes privadas de los clientes en entornos metropolitanos, nacionales e internacionales. Este ensayo no solo permitió probar nuevas tecnologías, sino que también evaluó las capacidades e integraciones entre diferentes socios tecnológicos. Esto posiciona a Colt como un proveedor que puede ofrecer capacidades de red seguras cuánticamente en un entorno independiente del proveedor, brindando así a sus clientes una mayor variedad de soluciones adaptadas a sus necesidades actuales y futuras. Un Mercado en Crecimiento Se espera que el mercado cuántico crezca a una tasa compuesta anual (CAGR) del 23-25% desde 2023 hasta 2035. Sectores como los servicios financieros, la defensa y la salud son algunos de los primeros en beneficiarse del potencial de resolución compleja que ofrece esta tecnología. Sin embargo, las organizaciones deben protegerse contra riesgos emergentes relacionados con los ordenadores cuánticos, tales como el concepto 'cosechar ahora, descifrar después' y el llamado Q-Day, momento en el cual se prevé que estos dispositivos puedan romper métodos clásicos de cifrado. Buddy Bayer, director operativo de Colt Technology Services, destacó: “Proteger datos ante futuros riesgos es un gran desafío para las empresas, especialmente cuando la amenaza proviene de una tecnología tan compleja y desconocida como la cuántica. Nuestro ensayo reunió a algunos de los mejores socios y mentes técnicas del sector con un objetivo común: encontrar una solución que permita a nuestros clientes enfrentar el futuro cuántico con confianza.” Especificaciones Técnicas del Ensayo Entre las especificaciones técnicas del ensayo se encuentran: Evaluación de diferentes métodos de cifrado seguro cuántico sobre tráfico de datos a través de la red óptica de Colt, incluyendo Distribución Cuántica de Claves (QKD), Clave Precompartida (PSK) con distribución simétrica y criptografía post-cuántica (PQC).

Pruebas realizadas en la red larga distancia entre Londres y Fráncfort con una longitud total de 1,361 km y en su red metropolitana entre dos puntos de presencia (PoPs) en Londres y uno en Slough con una longitud total de 88 km.

El ensayo QKD se llevó a cabo entre Londres City y Slough. Se evaluaron múltiples escenarios utilizando tanto topologías punto a punto como nodos confiables. Colt prevé que sus clientes del sector financiero sean los primeros en beneficiarse con estas nuevas soluciones. Según Deloitte Insights, se anticipa que la inversión del sector financiero en capacidades relacionadas con la computación cuántica crecerá a un CAGR del 72% durante diez años, pasando de 80 millones USD en 2022 a 19 mil millones USD en 2032. Bayer concluyó: “Con este exitoso ensayo, no solo estamos manteniendo el ritmo con el futuro de la ciberseguridad; estamos liderando la carga. Nuestro compromiso con la innovación y la seguridad garantiza que nuestros clientes puedan navegar por la era cuántica con confianza.” La noticia en cifras Cifra Descripción 1,361 km Longitud de la red de prueba entre Londres y Frankfurt. 88 km Longitud de la red metropolitana en Londres y Slough. 23-25% Crecimiento anual compuesto (CAGR) del mercado cuántico desde 2023 hasta 2035. 72% Crecimiento anual compuesto (CAGR) proyectado para la inversión en capacidades de computación cuántica en servicios financieros desde 2022 hasta 2032. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Movilfonia No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.