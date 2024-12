APLICACIONES, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar Las ESAs buscan jefes de unidad para su equipo de supervisión DORA Redacción Más artículos de este autor Por lunes 23 de diciembre de 2024 , 09:00h





Las Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA) han iniciado un proceso de reclutamiento para Heads of Unit (AD9) en el equipo conjunto de supervisión DORA, encargado de supervisar a los Proveedores Críticos de Terceros en Tecnologías de la Información y Comunicación (CTPPs). Este equipo, liderado por Marc Andries, contará con 30 miembros y se enfocará en coordinar actividades de supervisión entre las distintas autoridades. Los interesados pueden postular hasta el 30 de enero de 2025. Para más detalles, visita el enlace a la vacante. Las Autoridades Europeas de Supervisión, que incluyen a la EBA, EIOPA y ESMA, han iniciado un proceso conjunto de selección para los puestos de Jefes de Unidad (AD9) en el equipo de Supervisión Conjunta. Este equipo se ha creado con el objetivo de supervisar a los Proveedores Críticos de Terceros en Tecnología de la Información y Comunicación (CTPPs), en el marco del Reglamento sobre Resiliencia Operativa Digital (DORA). Los Jefes de Unidad serán asignados a cada una de las Autoridades Europeas y formarán parte del equipo de Supervisión Conjunta DORA. Esta iniciativa busca garantizar una coordinación intersectorial efectiva y optimizar recursos al realizar actividades de supervisión sobre los CTPPs desde un enfoque unificado. Composición del Equipo y Responsabilidades Bajo la dirección de Marc Andries, Director de Supervisión Conjunta DORA, el equipo estará compuesto por 30 miembros provenientes de las distintas Autoridades Europeas. Además, contará con la colaboración de expertos designados por las Autoridades Competentes. Los Jefes de Unidad tendrán la responsabilidad de organizar las actividades de supervisión para los CTPPs que estén bajo su ámbito. Cada unidad incluirá varios Equipos Conjuntos de Examen (JETs) que se encargarán de los principales tipos de servicios ICT proporcionados por los CTPPs. Detalles del Proceso de Selección La Junta de Selección está integrada por el Director de Supervisión Conjunta DORA como presidente, así como representantes del Comité de Recursos Humanos y del Personal desde ESMA, que actúa como la autoridad coordinadora. Para más información, se puede consultar el aviso completo aquí. La fecha límite para presentar solicitudes es el 30 de enero de 2025. Los interesados pueden aplicar directamente a través del portal correspondiente. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Movilfonia No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.