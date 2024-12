EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar (Foto: DALL·E ai art) Worldcoin deberá borrar todos los códigos de iris almacenados por infracciones de privacidad Redacción Más artículos de este autor Por domingo 22 de diciembre de 2024 , 23:42h





La autoridad de protección de datos de Baviera (BayLDA) ha ordenado a Worldcoin eliminar todos los códigos de iris almacenados desde el inicio del proyecto, tras determinar que la empresa infringió varios artículos del RGPD. Esta resolución sigue a una medida cautelar impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que prohibió la recolección y tratamiento de datos biométricos en España. La BayLDA también exige que futuros tratamientos se realicen con el consentimiento explícito de los interesados y establece sanciones por incumplimientos. Esta situación destaca la importancia de la protección de datos personales en proyectos tecnológicos innovadores. (19 de diciembre de 2024) La Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), la autoridad de protección de datos en Baviera, Alemania, ha emitido una resolución que determina la violación por parte de Worldcoin de varios artículos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Esta decisión insta a la compañía a implementar las medidas correctivas necesarias. La resolución se produce tras la conclusión del procedimiento de cooperación entre autoridades competentes, donde la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) colaboró activamente con la BayLDA. El cierre de este procedimiento ratifica la medida cautelar impuesta por la AEPD en marzo, que buscaba evitar daños irreparables y proteger los derechos ciudadanos. Ante indicios de graves incumplimientos, la AEPD ordenó el cese inmediato en la recolección y tratamiento de datos personales en España, así como el bloqueo de los datos ya recopilados. Reacciones y Consecuencias Legales La medida cautelar fue apelada ante la Audiencia Nacional por Worldcoin, pero esta última respaldó la decisión al considerar que “la salvaguarda del interés general” prevalece sobre el interés particular de la empresa. Este fallo reafirma el compromiso con la protección del derecho a la privacidad y los datos personales. En su resolución, la BayLDA exige la eliminación total de todos los códigos de iris almacenados desde el inicio del proyecto, dado que estos fueron recolectados sin las medidas adecuadas de seguridad. Además, estipula que cualquier tratamiento futuro debe basarse en el consentimiento explícito del usuario, dado que se utilizó una base jurídica incorrecta para manejar datos biométricos especialmente protegidos según los artículos 6.1 y 9 del RGPD. Sanciones Potenciales Asimismo, se establece que cualquier tratamiento futuro relacionado con códigos de iris debe incluir el derecho a la supresión. La resolución también señala que Worldcoin no implementó las medidas necesarias para prevenir el tratamiento indebido de datos pertenecientes a menores, lo cual será objeto de una investigación adicional. Finalmente, se prevén multas por incumplimiento a las órdenes establecidas, además de las sanciones administrativas correspondientes por las violaciones ya confirmadas en materia de protección de datos personales. Estas sanciones serán objeto de una resolución posterior conforme al Derecho administrativo alemán. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

