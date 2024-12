OPERADORAS, ACTUALIDAD Ampliar La satisfacción de los españoles con Internet móvil alcanza el 64% Redacción Más artículos de este autor Por martes 17 de diciembre de 2024 , 14:52h





Seis de cada diez españoles están satisfechos con la cobertura y velocidad de Internet móvil, según el último Panel de Hogares de la CNMC. La conectividad en España mejora, con un 88,7% de los hogares teniendo banda ancha fija. Sin embargo, la telefonía fija sigue en declive, con casi la mitad de los hogares sin usar este servicio. El precio medio mensual por paquetes de servicios que incluyen televisión de pago es de 80,3 euros. A pesar de la satisfacción general, cerca del 70% de los usuarios ha experimentado problemas de conexión en los últimos seis meses. Estos datos reflejan las tendencias actuales en telecomunicaciones y el uso de servicios digitales en España. La conectividad en España muestra signos de mejora continua, con casi el 89% de los hogares ya disfrutando de banda ancha fija. Este aumento representa un incremento de 16 puntos porcentuales desde 2015. Sin embargo, la telefonía fija parece estar perdiendo su relevancia, ya que cerca de la mitad de los hogares no realizó ninguna llamada desde este tipo de servicio en el último año. Según el último informe del Panel de Hogares CNMC, correspondiente al segundo trimestre de 2024, el precio medio mensual para paquetes que incluyen televisión de pago se sitúa en 80,3 euros. Este dato refleja las tendencias actuales en los servicios de comunicaciones electrónicas en los hogares españoles. Satisfacción con la Conectividad El Panel también ha comenzado a recopilar información sobre la satisfacción de los usuarios con la velocidad de su conexión a Internet. Más del 52% de los encuestados expresó estar satisfecho con la velocidad de su conexión a banda ancha fija, mientras que un 12% indicó estar muy satisfecho. No obstante, alrededor del 10% manifestó estar poco o nada satisfecho. En lo que respecta a la banda ancha móvil, aproximadamente el 64% de los usuarios se mostró contento tanto con la cobertura como con la velocidad en sus municipios. Estos datos ofrecen una visión más clara sobre cómo perciben los españoles sus servicios de conectividad. Problemas y Costos Asociados A pesar del nivel general de satisfacción, casi el 70% de los usuarios reportaron haber tenido problemas para conectarse a Internet en sus localidades durante los últimos seis meses. Sin embargo, solo un 8,5% experimentó estos inconvenientes con frecuencia. A nivel económico, el gasto promedio por hogar en un paquete quíntuple —que incluye telefonía fija y móvil, así como banda ancha y televisión— alcanzó los 80,3 euros, marcando así una cifra récord desde 2022. En contraste, el paquete cuádruple (sin televisión) se situó en un promedio mensual de 42,1 euros, el más bajo registrado desde 2015. Nuevas Formas de Comunicación Cabe destacar que siete de cada diez españoles utilizan aplicaciones para enviar mensajes instantáneos varias veces al día. Sin embargo, un sorprendente 61,5%% afirmó no haber enviado ningún SMS por teléfono móvil recientemente y un 48,7%% no realizó llamadas desde un teléfono fijo. Estos resultados son parte del Panel de Hogares CNMC, una encuesta semestral diseñada para recoger información directa sobre las experiencias y percepciones de los ciudadanos respecto a diversos servicios. La última oleada incluyó respuestas de más de 5.300 hogares y 9.000 individuos durante el segundo trimestre del presente año. A medida que avanza la digitalización en España, estos datos reflejan tanto las mejoras en conectividad como las áreas donde aún persisten desafíos significativos. La noticia en cifras Cifra Descripción 88,7% Porcentaje de hogares con banda ancha fija. 48,7% Porcentaje de hogares que no usaron telefonía fija. 80,3 euros Precio medio del paquete quíntuple (telefonía fija y móvil, banda ancha fija y móvil, televisión de pago). 64% Porcentaje de usuarios satisfechos con la cobertura y velocidad de su conexión de banda ancha móvil. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

