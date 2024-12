APLICACIONES, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar Avanza la interconexión europea para supercomputación y AI con NET4EXA Redacción Más artículos de este autor Por martes 17 de diciembre de 2024 , 14:50h





NET4EXA es un proyecto clave para avanzar en las redes de interconexión europeas, esenciales para el rendimiento de supercomputadoras en entornos de computación de alto rendimiento (HPC) y inteligencia artificial (IA). Este proyecto, financiado por EuroHPC JU con un presupuesto de 71 millones de euros, busca optimizar la escalabilidad y el rendimiento de las interconexiones, desarrollando nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia y capacidad. NET4EXA se basa en investigaciones previas del proyecto RED-SEA y tiene como objetivo implementar un sistema piloto listo para integrarse en infraestructuras exascale. Con un enfoque en soluciones de interconexión de próxima generación, el proyecto abordará desafíos como la comunicación de alta capacidad y baja latencia, beneficiando tanto a aplicaciones HPC como IA. La iniciativa está coordinada por CEA y cuenta con la colaboración de ocho socios europeos destacados en la industria y academia. Para más información, visita el enlace. Las redes de interconexión son fundamentales para el rendimiento de un superordenador, actuando como su columna vertebral. Sin una interconexión robusta, incluso los sistemas más potentes tendrían dificultades para satisfacer las exigencias de las cargas de trabajo modernas en computación de alto rendimiento (HPC) y inteligencia artificial (IA). Estas tecnologías de interconexión enlazan componentes del superordenador, como procesadores y almacenamiento, mediante redes ultrarrápidas, gestionando conexiones a gran escala y apoyando tareas paralelas. El proyecto NET4EXA se basa en la investigación realizada en el proyecto RED-SEA, financiado por EuroHPC JU, que se centró en optimizar la escalabilidad y el rendimiento de las interconexiones. Aprovechando el éxito comprobado de las versiones BXIv1 y BXIv2 del BXI (BullSequana eXascale Interconnect), NET4EXA continuará desarrollando la próxima generación de interconexiones europeas (BXIv3). Innovaciones en supercomputación El objetivo del proyecto es mejorar estas tecnologías para ofrecer mayor eficiencia, capacidad y adaptabilidad a las necesidades futuras de supercomputación. Para demostrar estas innovaciones, se desplegará un sistema piloto listo para su integración en infraestructuras exascale y post-exascale. NET4EXA también tiene la vista puesta en el futuro al prepararse para BXIv4. Al mejorar tanto el hardware como el software de interconexión, busca abordar desafíos clave como la comunicación de alta capacidad y baja latencia, así como una integración eficiente entre CPU y GPU. Con un enfoque en soluciones de interconexión de próxima generación, NET4EXA permitirá un mejor rendimiento del sistema y un uso energético optimizado para aplicaciones tanto de IA como HPC. Detalles del consorcio El consorcio NET4EXA fue seleccionado tras la convocatoria HORIZON-EUROHPC-JU-2023-INTER-02 . Este proyecto cuenta con un presupuesto total de 71 millones de euros procedentes del programa Horizon Europe , y está previsto que se ejecute hasta febrero de 2027. Bajo la coordinación del CEA, el consorcio incluye a ocho socios europeos , que abarcan líderes tanto del sector industrial como académico. Contexto europeo en supercomputación La EuroHPC JU es una entidad legal y de financiación creada en 2018, revisada en 2021 por el Reglamento del Consejo (UE) 2021/1173, con el objetivo de coordinar esfuerzos y agrupar recursos para convertir a Europa en líder mundial en supercomputación. Para equipar a Europa con una infraestructura supercomputacional puntera, la EuroHPC JU ya ha adquirido nueve superordenadores , distribuidos por todo el continente. Investigadores europeos pueden beneficiarse de estos recursos a través de las Llamadas de Acceso EuroHPC , impulsando así avances científicos y desarrollos relevantes para la industria y la sociedad. Aparte, la EuroHPC JU está invirtiendo en el desarrollo de una infraestructura europea para computación cuántica, que proporcionará acceso a diversas plataformas cuánticas europeas y sistemas híbridos clásicos-cuánticos. Asimismo, financia proyectos de investigación e innovación , buscando desarrollar toda la cadena de suministro europea en supercomputación: desde procesadores y software hasta aplicaciones específicas y conocimientos para fortalecer la experiencia HPC europea. A raíz del reciente Reglamento del Consejo (UE) 2024/1732, la EuroHPC JU ha recibido un nuevo mandato para desarrollar y operar fábricas AI. Estos ecosistemas abiertos centrados alrededor de instalaciones supercomputacionales respaldarán el crecimiento competitivo e innovador del ecosistema AI en Europa. La noticia en cifras Descripción Cifra Presupuesto total del proyecto €71 millones Fecha de finalización del proyecto Febrero de 2027 Número de socios en el consorcio 8 No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

