Europa selecciona siete fábricas de IA para impulsar su liderazgo en tecnología

La selección de las primeras siete fábricas de inteligencia artificial (IA) en Europa marca un paso crucial hacia el liderazgo del continente en esta tecnología. Estas instalaciones, ubicadas en Finlandia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Suecia, España y Grecia, implementarán supercomputadoras optimizadas para IA y ofrecerán soporte integral a startups, pymes e investigadores. La iniciativa EuroHPC busca crear una red interconectada de centros de IA que fomenten la innovación en sectores clave como la salud y la energía. Cada fábrica proporcionará recursos avanzados de computación y formación especializada, contribuyendo al desarrollo de soluciones éticas y eficientes en el ámbito de la IA. Para más detalles sobre este proyecto transformador, visita el enlace a la noticia. La reciente selección de las primeras siete fábricas de inteligencia artificial (IA) en Europa marca un hito significativo en la búsqueda del continente por consolidar su liderazgo en este ámbito. Estas instalaciones, que se establecerán en Finlandia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Suecia y España, se centrarán en el desarrollo de supercomputadoras optimizadas para IA. En el caso de España, la nueva fábrica será una actualización del sistema EuroHPC conocido como MareNostrum 5. Grecia también jugará un papel importante al crear una fábrica de IA vinculada al superordenador DAEDALUS, actualmente en proceso de implementación. Este esfuerzo representa una colaboración entre 17 países europeos y busca reunir recursos tanto de la Unión Europea (UE) como a nivel nacional. Un ecosistema interconectado Las nuevas fábricas de IA están diseñadas para formar una red robusta e interconectada que servirá como un punto único de acceso para startups, pequeñas y medianas empresas (PYMES), así como investigadores. Proporcionarán apoyo integral que incluye acceso a recursos de computación de alto rendimiento optimizados para IA, capacitación y experiencia técnica. La elección de estas siete entidades operativas permitirá llevar a cabo investigaciones avanzadas y aplicaciones innovadoras, facilitando el acceso industrial a herramientas sofisticadas de IA y fomentando la innovación en sectores clave como la salud, la energía y el medio ambiente. Detalles sobre cada fábrica Finlandia (Fábrica LUMI AI): Esta instalación fortalecerá el papel de Europa como innovadora en IA al ofrecer un entorno computacional de clase mundial y acceso a nuevas fuentes de datos. La Fábrica LUMI será gestionada por el Centro de Tecnología Informática CSC, ubicado en Kajaani. Alemania (HammerHAI): La plataforma HammerHAI se centrará en facilitar el uso de IA en investigación académica e industrial. Coordinada por el Centro de Computación de Alto Rendimiento Stuttgart (HLRS), esta fábrica proporcionará infraestructura optimizada para aprendizaje automático y aplicaciones híbridas. Más sobre las fábricas Grecia (Pharos): La Fábrica Pharos utilizará el superordenador DAEDALUS para abordar necesidades nacionales y europeas relacionadas con la salud, cultura y sostenibilidad. Será operada por GRNET S.A., bajo la supervisión del Ministerio griego de Gobernanza Digital. Italia (IT4LIA): Basada en el Tecnopolo de Bolonia y el sitio EuroHPC LEONARDO, IT4LIA creará un ecosistema cohesionado para investigadores y desarrolladores. La infraestructura estará ubicada en Bologna y será gestionada por CINECA Consorzio Interuniversitario. Otras iniciativas destacadas Luxemburgo (Fábrica L-AI): Esta fábrica tiene como objetivo reafirmar la posición del país como líder europeo en IA. Con un enfoque especial en sectores estratégicos como finanzas y ciberseguridad, contará con el superordenador MeluXina-AI. España (Fábrica BSC AI): Una colaboración entre España, Portugal, Turquía y Rumanía que busca desarrollar una infraestructura informática habilitada para IA centrada en servicios públicos. Se basará principalmente en la mejora del superordenador MareNostrum 5 del Barcelona Supercomputing Center. Suecia (MIMER) MIMER se ubicará en la Universidad Linköping y priorizará mecanismos de acceso estilo nube junto con almacenamiento a gran escala para datos sensibles. Se enfocará especialmente en áreas como ciencias biológicas y atención médica. A medida que avanza este ambicioso proyecto europeo, se espera que los acuerdos con las entidades seleccionadas se firmen a principios de 2025, lo que dará paso al proceso de adquisición necesario para implementar estos sistemas innovadores durante la primera mitad del mismo año. La noticia en cifras Cifra Descripción 7 Número de fábricas seleccionadas 17 Número de países involucrados 5 Número de supercomputadoras nuevas No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

