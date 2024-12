LO ÚLTIMO, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ampliar La Academia de la Alianza Europea de Baterías capacita a más de 100,000 aprendices en Europa Redacción Más artículos de este autor Por sábado 14 de diciembre de 2024 , 20:41h





El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) ha alcanzado un hito significativo al capacitar a más de 100,000 aprendices a través de la Academia de la Alianza Europea de Baterías. Este programa, lanzado en 2022, responde a las necesidades de una industria en rápida evolución y se enmarca dentro de las iniciativas para lograr la neutralidad de carbono en Europa. La Academia ofrece formación especializada en áreas clave como Sistemas de Gestión de Baterías y Fundamentos de Baterías, con una amplia participación internacional, destacando 27,500 aprendices en Alemania y 21,000 en Francia. Con el apoyo de 13 Estados miembros de la UE, el EIT continúa abordando la brecha de habilidades en sectores estratégicos para fortalecer la competitividad europea. El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) ha alcanzado un hito significativo al capacitar a más de 100,000 aprendices a través de la Academia de la Alianza Europea de Baterías, un programa implementado por EIT InnoEnergy. Esta iniciativa, que comenzó en 2022, fue diseñada como parte de los modelos previos a las Academias de Industria Net-Zero de Europa, siguiendo un mandato de la Comisión Europea. La Academia se centra en satisfacer las necesidades de una industria en rápida evolución y su fuerza laboral. Como parte del programa Horizon Europe, el EIT es el único instrumento de innovación de la UE dedicado a integrar educación y habilidades con investigación y negocios. A través de asociaciones a largo plazo conocidas como Comunidades de Conocimiento e Innovación (KICs), el EIT ha desarrollado una amplia gama de programas educativos orientados a la industria que han formado a más de 880,000 aprendices. Capacitación Adaptada para el Sector La Academia de la Alianza Europea de Baterías ofrece servicios de capacitación personalizados para preparar a nuevos talentos que ingresan al sector de baterías y mejorar la experiencia técnica de los profesionales ya establecidos. Estos cursos han sido desarrollados en colaboración con expertos del European Battery Alliance . Entre los cursos más solicitados se encuentran Sistemas de Gestión de Baterías y Técnico en Baterías, este último con 27,000 participantes completando el curso. Además, los cursos fundamentales como Fundamentos de Baterías y Bases del Almacenamiento de Baterías también han mostrado una alta demanda, evidenciando el creciente interés por adquirir habilidades básicas necesarias para trabajar en este sector. Los cursos ofrecidos por la Academia están disponibles tanto en línea como mediante capacitaciones presenciales en diez idiomas. Su impacto ha sido notable en toda Europa, con 27,500 aprendices formados en Alemania, 21,000 en Francia, 11,000 en España y 8,000 tanto en Polonia como en Rumanía. Cerrando la Brecha de Habilidades “El EIT continúa abordando la brecha de habilidades en Europa, orquestando su amplio ecosistema y experiencia para ofrecer servicios de actualización a miles de trabajadores, innovadores, estudiantes y emprendedores. Al integrar programas educativos y formativos dentro del paisaje innovador, el EIT asegura que el talento europeo permanezca competitivo y listo para impulsar las tecnologías del mañana hacia un futuro más sostenible.” Stefan Dobrev, Presidente del Consejo Rector del EIT "Estoy emocionada por celebrar el hito alcanzado por la Academia EBA al llegar a 100,000 trabajadores capacitados. Necesitamos las habilidades adecuadas para aumentar la empleabilidad mientras atendemos las demandas de sectores críticos que están creciendo rápidamente como el mercado europeo de baterías. El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) junto con EIT InnoEnergy han demostrado ser muy efectivos al crear esta academia y capacitar a 100,000 trabajadores en menos de tres años." Antoaneta Angelova-Krasteva, Directora para Innovación, Educación Digital y Cooperación Internacional DG EAC, Comisión Europea La Alianza Europea de Baterías cuenta con el respaldo de trece Estados miembros y regiones o municipios europeos incluyendo Bulgaria, Cataluña (España), Flandes (Bélgica), Francia, Gotemburgo (Suecia), Hungría, Irlanda, Polonia, Rumanía y Valonia (Bélgica), así como asociaciones industriales con ManpowerGroup y NIIT junto a una red compuesta por 4,000 formadores locales. Afrontando Desafíos Futuros "Dotar a la fuerza laboral europea con las habilidades adecuadas es esencial para mantener la competitividad en sectores estratégicos. Alcanzar el hito de 100,000 aprendices entrenados es un testimonio del poder que tienen las iniciativas formativas enfocadas en la industria. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para equipar completamente a nuestra fuerza laboral con todas las competencias necesarias para la transición verde." Oana Penu, Directora del Instituto de Habilidades EIT InnoEnergy A medida que avanza hacia nuevas metas educativas bajo el marco del Acta sobre Industrias Net-Zero, la Academia ha establecido un modelo que servirá como base para futuras academias especializadas. En particular se destaca el lanzamiento reciente ( aquí ) de la Academia Solar Europea prevista para formar a 65 mil trabajadores durante los próximos dos años. Con estos esfuerzos continuos después del éxito inicial alcanzado por la Academia EBA al capacitar a 100 mil aprendices, se espera expandir los servicios hacia áreas como reclutamiento e integración laboral dentro del enfoque holístico necesario para satisfacer las demandas industriales más allá del simple reciclaje profesional. La noticia en cifras Cifra Descripción 100,000 Aprendices entrenados por la European Battery Alliance Academy. 27,000 Aprendices que completaron el curso de Battery Technician. 27,500 Aprendices entrenados en Alemania. 21,000 Aprendices entrenados en Francia. 11,000 Aprendices entrenados en España. 8,000 Aprendices entrenados en Polonia y Rumanía (cada uno).

