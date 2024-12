APLICACIONES, EMPRESAS, ACTUALIDAD Ejercicio Cyber Europe 2024 refuerza la ciberseguridad del sector energético de la UE Redacción Más artículos de este autor Por sábado 14 de diciembre de 2024 , 20:43h





Cyber Europe 2024 ha revelado importantes hallazgos sobre la ciberseguridad del sector energético de la UE tras un ejercicio que reunió a aproximadamente 5,000 participantes. Este evento se centró en evaluar y mejorar los procedimientos operativos estándar (SOPs) y fortalecer la comunicación interna y externa ante crisis cibernéticas. Los participantes reportaron un alto nivel de satisfacción, con más del 90% sintiendo una mayor preparación para manejar incidentes de ciberseguridad. El ejercicio también destacó la necesidad de mejorar la coordinación transfronteriza y la asignación de recursos adecuados. Con un enfoque en amenazas cibernéticas derivadas de tensiones geopolíticas, Cyber Europe 2024 simuló incidentes a gran escala, subrayando la importancia de la colaboración entre autoridades nacionales y operadores en toda Europa. Para más información, visita el enlace. El ejercicio Cyber Europe 2024 se llevó a cabo con el objetivo de evaluar y garantizar la adecuación de los procesos, así como mejorar los procedimientos operativos estándar (SOPs). Esta iniciativa también buscó fortalecer los canales de comunicación, tanto internos como externos, que son cruciales en momentos de crisis cibernética. Además, se promovió la conciencia sobre ciberseguridad a nivel corporativo, subrayando la importancia de estar preparados ante posibles incidentes. Aproximadamente 5,000 participantes de distintos sectores, incluyendo energía, infraestructura digital y administración pública, se unieron a este evento. La edición de este año destacó por la inclusión de alrededor de 28,000 inyecciones que enriquecieron el escenario del ejercicio. Análisis y recomendaciones En comparación con años anteriores, el informe posterior al ejercicio pone un mayor énfasis en las percepciones significativas de los participantes e identifica áreas potenciales para mejorar. Este documento ofrece una visión integral sobre la efectividad del ejercicio y resalta las maneras en que se pueden realizar mejoras en futuras ediciones. Tanto jugadores como planificadores expresaron un alto grado de satisfacción con Cyber Europe 2024. Más del 90% de los participantes indicaron una mayor preparación para enfrentar incidentes cibernéticos, considerando el ejercicio como una oportunidad valiosa para poner a prueba sus capacidades y procedimientos en ciberseguridad. En cuanto a la gestión de crisis, se implementaron exitosamente procesos de reporte de incidentes mientras se aseguraba la continuidad del negocio en todos los sectores. Objetivos específicos y áreas de mejora Cyber Europe 2024 también tenía objetivos específicos para la Red de Equipos de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) y la Red Europea de Coordinación ante Crisis Cibernéticas (EU-CyCLONe). Estos incluían asegurar la adecuación de la cooperación operativa a nivel europeo durante crisis cibernéticas y garantizar canales de comunicación efectivos entre las redes involucradas. Un objetivo adicional era evaluar la calidad y oportunidad del intercambio de información. Sin embargo, el informe destaca que es necesario prestar más atención a la coordinación sectorial transfronteriza y asignar recursos suficientes para respaldar estos esfuerzos. A pesar del avance en colaboración entre operadores energéticos y autoridades nacionales en el reporte de incidentes, persisten limitaciones para indicar el impacto transfronterizo potencial. Se enfatiza que un enfoque regional es esencial para abordar la conexión y colaboración entre las autoridades nacionales y los operadores durante incidentes que afectan a múltiples estados miembros. Lecciones aprendidas y futuro del ejercicio Las lecciones identificadas durante el ejercicio han sido utilizadas para formular recomendaciones que serán consideradas en la preparación del próximo evento Cyber Europe. El seguimiento a las recomendaciones realizadas en años anteriores no solo conduce a mejoras concretas, sino que también demuestra el impacto significativo que tiene esta iniciativa. Sobre Cyber Europe 2024 El ejercicio Cyber Europe 2024 se centró en un escenario donde amenazas cibernéticas atacaban la infraestructura energética de la UE debido a tensiones geopolíticas con una nación ficticia. Con propaganda influyendo en la opinión pública y preocupaciones sobre grupos APT (Amenazas Persistentes Avanzadas) aprovechando vulnerabilidades, el sector energético se convirtió en un objetivo principal. Durante este evento simulado, los participantes debieron coordinar rápidamente sus acciones para prevenir un ataque masivo que amenazara tanto la economía europea como el equilibrio político. After Action Report

Cyber Europe tests the EU Cyber Preparedness in the Energy Sector | ENISA

Cyber Europe | ENISA

Trainings and exercises | ENISA La noticia en cifras Cifra Valor Número de participantes 5,000 Número de inyecciones (injects) 28,000 Porcentaje de jugadores con mayor preparación Más del 90% No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Movilfonia No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.