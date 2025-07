EMPRESAS, OPERADORAS, ACTUALIDAD AT&T lanza RedCap a nivel nacional, alcanzando 200 millones de puntos de presencia Redacción Más artículos de este autor Por jueves 17 de julio de 2025 , 17:15h





AT&T ha logrado una cobertura nacional de su red 5G de capacidad reducida (RedCap), alcanzando más de 200 millones de Puntos de Presencia (PoPs) en todo el país. Esta tecnología, según Jason Sikes, VP de tecnología de dispositivos en AT&T, está diseñada para soportar una nueva generación de dispositivos como wearables, gafas XR y productos IoT, ofreciendo un menor consumo de batería y costos reducidos. RedCap permite la conexión de diversos productos IoT en sectores como la salud, seguimiento de activos y gestión de flotas. Además, AT&T ha certificado el primer hotspot móvil 5G RedCap, el Franklin Wireless RG350. La expansión del ecosistema RedCap promete impulsar la innovación en IoT y transformar las conexiones empresariales y personales con la tecnología 5G. Para más información, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/att-pushes-redcap-nationwide-to-200m-pops/ AT&T ha logrado una cobertura nacional para su red 5G de capacidad reducida (RedCap), alcanzando más de 200 millones de Puntos de Presencia (PoPs) en todo el país. Esta expansión representa un avance significativo en la conectividad móvil, permitiendo a la empresa ofrecer servicios a una amplia variedad de dispositivos. Jason Sikes, vicepresidente de tecnología de dispositivos en AT&T, destacó en un blog que RedCap está diseñado para soportar una nueva generación de dispositivos, que incluye wearables, gafas XR y productos del Internet de las Cosas (IoT). La tecnología ofrece beneficios como menor consumo de batería, reducción de costos y capacidades 5G optimizadas. Nuevas oportunidades para IoT Sikes subrayó que RedCap es capaz de impulsar una extensa gama de productos IoT, utilizados en sectores como la salud, el seguimiento de activos, sensores industriales y gestión de flotas. “Estos dispositivos ofrecen menores costos de fabricación y formas más compactas al contar con menos antenas, menor potencia de procesamiento y componentes simplificados”, explicó. Un representante de AT&T informó a Mobile World Live que RedCap opera sobre la red 5G independiente (SA) del operador. Además, la compañía está colaborando con proveedores de módulos como Semtech, Telit Cinterion y Rhino Mobility para ampliar el ecosistema de dispositivos compatibles. Innovaciones en conectividad Sikes también anunció la certificación del Franklin Wireless RG350, el primer hotspot móvil 5G RedCap aprobado comercialmente en su red. Este dispositivo, impulsado por el sistema Qualcomm Snapdragon X35 5G Modem-RF, permite la conectividad necesaria para el trabajo remoto y los viajes. “A medida que continuamos expandiendo la red y el ecosistema 5G RedCap, los clientes pueden esperar un portafolio creciente de dispositivos”, afirmó Sikes. “Este impulso fomentará la innovación en IoT, transformando la manera en que empresas y consumidores se conectan y operan con la tecnología 5G”. Un hito importante Sikes mencionó que la primera llamada de datos RedCap en una red SA 5G activa hace dos años fue un hito clave antes del despliegue nacional. La organización estándar 3GPP introdujo RedCap, o NR-Light, en su estándar Release-17, con el objetivo de habilitar una gama más amplia de dispositivos de bajo consumo energético en redes 5G. Por otro lado, T-Mobile US implementó RedCap en toda su red hacia finales del año pasado, intensificando así la competencia entre los principales operadores móviles del país. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

